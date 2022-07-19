Спортсмени з Кременчука завоювали нагороди з греко-римської боротьби

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 251

У Тернополі відбувся традиційний турнір з греко-римської боротьби пам'яті Є. В. Ворка. Гідно представили Кременчук троє наших спортсменів школи Авангард, випускники Кременчуцького спортивного ліцею ім.Піддубного. Про це на своїй сторінці в фейсбуці тренер Сергій Бузько.

Тож, наші хлопці здобули такі нагороди:

Ерік Шевченко – 1 місце (63 кг)

Іванина Влад – 2 місце (72 кг)

Сергій Хутько – 3 місце (72 кг)

- Хлопці, ви всі такі молодці! Особливо зараз, в такий важкий час, даруєте промінь світла та надії, що при будь-яких обставинах треба йти до поставленої цілі. Ви завжди повертаєтесь додому з перемогою. Дякуєм вам та успіхів у майбутньому, - зауважила містянка Олена Іваніна.