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2450 км і чотири країни: лінію фронту в Україні показали на прикладі Європи

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 290

Відчуйте весь героїзм української армії

Лінія фронту, яку утримують українські захисники, завдовжки – як відстань від Варшави у Польщі до Барселони в Іспанії. Вона займає 2450 км.

Показову інфографіку опублікували на сторінці Business Ukraine magazine у Twitter. Карту було спеціально створено, щоб показати європейцям масштаби героїзму українців (щоб подивитися на інфографіку, доскрольте новину до кінця).

На карті видно, що Україна змушена захищати свої території одразу від двох держав, які беруть участь у війні – від росії та білорусі.

Відстань, аналогічна лінії фронту в Україні, пройшла через територію чотирьох країн Європи.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів, що ширина фронту в Україні – 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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