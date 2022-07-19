журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Надзвичайні новини

Про ситуацію у Кременчуцькому районі, контроль цін та гуманітарну допомогу мешканцям громад

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 254

 

Волотери World Central Kitchen роздають гуманітарну допомогу у територіальних громадах району

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко. За минулу добу громадяни 5 разів викликали поліція для приборкання осіб у нетверезому стані.

Складені адміністративні протоколи щодо двох випадків домашнього насильства та трьох п’яних водіїв за кермом. Щодо останніх, то окрім великого штрафу за статтею 130 КУАП вони можуть залишитись і без автівок, адже у умовах воєнного стану їх автомобілі можна вилучати на потреби ЗСУ.

За минулу добу у Кременчуцькому районі затримали трьох громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. По кожному з них наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання відкриття кримінального провадження.

Вчора, 18 липня, співробітники ДСНС врятували тварину, витягши її із колодязя та виїхали на повідомлення про підозрілий предмет у Горішніх Плавнях. На щастя, підозри щодо цього предмети не виправдалися.
Резонансних подій та пожеж за минулу добу у районі не трапилось.

Артем Даценко повідомив, що Міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen минулих вихідних роздавала гуманітарну допомогу у Глобиному. А із завтрашнього дня волонтери починають працювати у Градизьку.

- У суботу та неділю волотери World Central Kitchen роздавали гуманітарну допомогу у Глобиному. Завтра планують її завезти до Градизька і почнуть працювати там. У їх планах надання допомоги й в інших громадах району, - заявив Артем Даценко.

Він повідомив, що Держпродспоживслужба протягом тижня проводила перевірки та моніторила рівень цін на соціально значущі товари у районі. За її висновком ціни у Кременчуцькому районі не перевищують середньообласні.

Фахівці районного управління Держпродспоживслужби проводили перевірки по 7 зверненням та скаргам громадян.

Нагадаємо телефони цілодобової «гарячої лінії» Держпродспоживслужби

093 36 20 536 – цілодобово (0532) 60 66 47 – у робочий час (з 9.00 до 16.00)

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район Держпродспоживслужба поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 27 від 7 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх