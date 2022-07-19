Про ситуацію у Кременчуцькому районі, контроль цін та гуманітарну допомогу мешканцям громад

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 254

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко. За минулу добу громадяни 5 разів викликали поліція для приборкання осіб у нетверезому стані.

Складені адміністративні протоколи щодо двох випадків домашнього насильства та трьох п’яних водіїв за кермом. Щодо останніх, то окрім великого штрафу за статтею 130 КУАП вони можуть залишитись і без автівок, адже у умовах воєнного стану їх автомобілі можна вилучати на потреби ЗСУ.

За минулу добу у Кременчуцькому районі затримали трьох громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. По кожному з них наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання відкриття кримінального провадження.

Вчора, 18 липня, співробітники ДСНС врятували тварину, витягши її із колодязя та виїхали на повідомлення про підозрілий предмет у Горішніх Плавнях. На щастя, підозри щодо цього предмети не виправдалися.

Резонансних подій та пожеж за минулу добу у районі не трапилось.

Артем Даценко повідомив, що Міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen минулих вихідних роздавала гуманітарну допомогу у Глобиному. А із завтрашнього дня волонтери починають працювати у Градизьку.

- У суботу та неділю волотери World Central Kitchen роздавали гуманітарну допомогу у Глобиному. Завтра планують її завезти до Градизька і почнуть працювати там. У їх планах надання допомоги й в інших громадах району, - заявив Артем Даценко.

Він повідомив, що Держпродспоживслужба протягом тижня проводила перевірки та моніторила рівень цін на соціально значущі товари у районі. За її висновком ціни у Кременчуцькому районі не перевищують середньообласні.

Фахівці районного управління Держпродспоживслужби проводили перевірки по 7 зверненням та скаргам громадян.

Нагадаємо телефони цілодобової «гарячої лінії» Держпродспоживслужби –

093 36 20 536 – цілодобово (0532) 60 66 47 – у робочий час (з 9.00 до 16.00)