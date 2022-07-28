Як перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон: вона може бути не тільки для чоловіків

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 845

Заборона на виїзд за межі України, введена після оголошення воєнного стану для чоловіків призовного віку, може стосуватися й інших категорій громадян

Попри право на вільне переміщення, не всім українцям дозволено виїжджати за межі країни. Про заборону, введену під час дії воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 60 років знають усі. Втім обмеження виїзду є й для інших категорій людей.

У березні 2022 року кременчужанка Олена налякана війною вирішила виїхати до Польщі разом з неповнолітньою дочкою. З великим труднощами та значними витратами змогла добратися до Львова, звідти сіла до автобусу, що прямував до польського Пшемисля, проте, на прикордонному переході її не пропустили прикордонники. Причина – прострочені заборгованості за банківськими кредитами та судові рішення, що забороняють їй виїзд за кордон до погашення кредиту. Довелося повертатися до Кременчука.

- Я навіть не думала, що під час війни мене з дочкою можуть не випустити з країни через заборгованість по кредиту. Витратила купу грошей, щоб добратися до кордону, свій час, а довелося повертатися, - з сумом розповіла Олена.

Які головні причини заборони на виїзд за кордон?

Підставами для тимчасового обмеження права на виїзд за кордон, можуть бути:

володіння інформацією, яка є державною таємницею;

порушення кримінальної справи, засудження за вчинення кримінального правопорушення або відбування покарання;

перебування під адміністративним наглядом Національної поліції;

наявність запобіжного заходу до закінчення кримінального провадження, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон;

заборгованість зі сплати аліментів;

ухилення від виконання зобов’язань, які покладені судом;

рішення суду про заборону виїзду за кордон та інші.

Найбільш масова категорія, що підпадає під заборону на виїзд під час дії воєнного стану – військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте, і тут є численні винятки: непридатність до військової служби, наявність трьох і більше неповнолітніх дітей, догляд за особами чи дитиною з інвалідністю та інші причини, які постійно корегуються. Дізнатися про них та за наявності законних підстав отримати дозвіл на перетин кордону можна у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ред. - колишньому військкоматі)

Способи перевірки

Дізнатися щодо заборони перетинати кордон України можна декількома способами. Найбільш надійний із них –подати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Запит можна подати надіславши листа на поштову адресу центру: вул.Володимирська,26, м.Київ, 01601.

Там же можна отримати консультації щодо перетину кордону.

Перевірити, чи заборонено виїзд, можна також самостійно онлайн за найбільш популярними причинами відмови у перетині кордону:

Чи можна їхати за кордон студентам?

Студенти призовного віку, що навчаються за межами України, під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон на навчання. Проте за умови, що там вони навчаються на денній формі.

Отже, для перетину кордону студенту треба звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військкомату) за місцем обліку та отримати там запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову для навчання та дозвіл на перетин кордону від керівника центру комплектування та соціальної підтримки.

Під час проходження кордону з собою необхідно мати: