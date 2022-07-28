Для участі у війні проти України рф залучає російських неонацистів з Імперського легіону

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Для участі у бойових діях в Україні рф залучає так званий Імперський легіон - сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію та внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

- Військово-політичне керівництво рф намагається в авральному порядку відновлювати бойові здібності з'єднань та частин, які зазнали втрат особового складу під час військових бойових дій на території України. З цією метою путінська пропагандистська машина активізувала діяльність так званого «російського імперського руху». Відбувається інтенсивна мобілізація членів цього руху, зокрема його воєнізованого крила «Імперський легіон» для участі у бойових діях в Україні, - сказала Маляр на брифінгу у Медіацентрі «Україна».

Вона наголосила, що особливий цинізм наративів російської пропаганди полягає у тому, що для реалізації офіційно задекларованих керівництвом рф цілей так званої «спеціальної військової операції» і так званої «денацифікації України» залучаються сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію та внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що рф намагається набрати найманців для поповнення поріділих лав своєї окупаційної армії з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених, представників віддалених регіонів та примусово мобілізованих в окупованих районах.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 28 липня склали 40 230 загиблих. Про кількість поранених окупантів Генштаб не повідомляє, але їх у 3-4 рази більше.





