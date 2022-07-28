Для участі у війні проти України рф залучає російських неонацистів з Імперського легіону

Цинізм рашизму: для реалізації офіційно оголошених росією цілей по «денацифікації України» залучаються російські нацисти
Для участі у бойових діях в Україні рф залучає так званий Імперський легіон - сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію та внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона наголосила, що особливий цинізм наративів російської пропаганди полягає у тому, що для реалізації офіційно задекларованих керівництвом рф цілей так званої «спеціальної військової операції» і так званої «денацифікації України» залучаються сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію та внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що рф намагається набрати найманців для поповнення поріділих лав своєї окупаційної армії з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених, представників віддалених регіонів та примусово мобілізованих в окупованих районах.
Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 28 липня склали 40 230 загиблих. Про кількість поранених окупантів Генштаб не повідомляє, але їх у 3-4 рази більше.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер