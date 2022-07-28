Доступ з будь-якої точки світу: у школах Полтавщини введуть електронну систему управління

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 190

При цьому не треба буде витрачати час на носіння журналів, щоденників, планів

У школах Полтавщини запроваджуватимуть електронну систему управління. 27 липня Полтавська обласна військова адміністрація підписала меморандум із дочірнім підприємством литовської компанії NEVDA – ТОВ «АЙТІ ПРО», яке запроваджуватиме електронну систему управління процесами в школах, забезпечить їхню цифровізацію та модернізує організацію стаціонарного та дистанційного навчального процесу.

- Підписання цього меморандуму дуже важливе для нас. В умовах постійних ракетних атак з боку росії батьки не згодні водити дітей до школи. За результатами опитування, 75% батьків бажають , щоб в умовах війни навчання в школах було дистанційним. Це складний процес: має бути інтернет, усі технічні засоби і якісна платформа в усіх закладах освіти. Їх на Полтавщині 533, – розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. – Тому Полтавська адміністрація почала шукати електронні платформи, які б спростили роботу системи освіти та забезпечили якісне дистанційне та стаціонарне навчання. Головне, щоб електронна платформа вирішувала проблеми усіх учасників процесу, була функціональною для вчителів, зручною і корисною для учнів.

На запит ПОВА до розробників систем відгукнулося ТОВ «АЙТІ ПРО» – підприємство, яке є лідером литовського ринку ІТ-послуг для органів влади з 30-річним досвідом роботи. Їхня команда розробила електронну систему управління процесами в навчальному закладі «Моя Школа». Крім того, розробники програми дозволили на час воєнного стану використовувати цю систему абсолютно безкоштовно.

– Головна мета – запевнити освітні заклади, що вони можуть використовувати єдиний ресурс, не зважаючи на місце знаходження, – розповіла директор ТОВ «АЙТІ ПРО» Анна Суржа. – При цьому не треба витрачати час на носіння журналів, щоденників, планів. Усе це зберігатися в одному місці, до якого є доступ з будь-якої точки світу та в будь-який час.

Програмний комплекс «Моя Школа» рекомендований до використання Міністерством освіти і науки України, має позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо її відповідності вимогам законодавства для учнів та педагогів, експертний висновок про відповідність засобів захисту інформації усім нормативним та технічним вимогам.

Дана платформа працює на будь-якому електронному пристрої з підключенням до інтернету через веб-браузер. У системі передбачений функціонал дистанційної освіти із проведенням віртуальних уроків. Разом із ним школа отримує повний безкоштовний Microsoft Office 365 for Education з додатковим місцем на диску Microsoft One Drive. Продукт уже не перший рік працює в різних куточках України.

- Полтавщина є лідером реформ. У нинішній ситуації для нас важлива безпека дітей в навчальному процесі. Завдяки впровадженню цифрових технологій ми зможемо забезпечити дистанційне навчання. Область готова до цього. 100% закладів забезпечені інтернетом. Понад 70% мають швидкісний інтернет. Це один з найкращих показників по Україні, – сказав заступник голови Полтавської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Панченко. – Також 100% вчителів приєднані до платформи «Всеукраїнська школа онлайн». 9,5 тис. освітян пройшли навчання з цифрової грамотності та отримали відповідні сертифікати. Це також лідерська позиція серед всіх регіонів України.

Робота з системою розпочнеться в стислі строки, щоб почати підготовку до нового навчального року.