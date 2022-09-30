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Кременчук, Освіта

У Кременчуцькій РВА привітали з Днем усиновлення тих, хто подарував батьківську любов чужим дітям

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 243

 

В умовах війни дітей, які залишились без батьків, з кожним днем стає все більше і вони хочуть виховуватися у сім’ї

День усиновлення — свято України, яке щороку припадає на 30 вересня та збігається з днем християнського свята Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Це свято було встановлено в Україні, як данина подяки й поваги людям, які не побоялися взяти дитину у свою родину, дарують їй батьківську любов та турботу.

Під час проведення брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації голова районної ради Дмитро Колотієвський привітав цих людей зі святом та подякував їм за їх благородну місію.

— Це свято набуває особливої актуальності в умовах війни, коли багато дітей втрачають батьків та стають сиротами. І є люди, які готові взяти їх до своєї сім’ї, любити їх та піклуватися про них…

Ми щиро вітаємо усиновителів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів та піклувальників. Прийміть наші щирі слова поваги з нагоди Дня усиновлення. Ви дали кожній дитині, яка зростає у вашій сім’ї, найважливіше — щастя мати родину, щастя мати тату і маму. Ви відкрили дитині своє серце, подарували їй свою любов і душевне тепло, — сказав Дмитро Колотієвський.

Начальник служби у справах дітей Кременчуцької РВА Тетяна Гірман розповіла журналістам, що у районі створено 9 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 51 дитина. Є усиновлені діти в сім’ях, прийомні сім’ї, але цього замало, адже є чимало дітей, позбавлених батьківського піклування, які досі зростають не в родинах.

— Людей, які взяли собі в родини на виховання дітей у районі чимало. Але цього замало. Звертаюсь до усіх небайдужих людей, які мають бажання та готові взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Приходьте до служби у справах дітей, створюйте дитячі будинки, прийомні та патронатні сім’ї, усиновлюйте дітей. Усі наші діти мають виховуватися у люблячих їх родинах, — закликала Тетяна Гірман.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька районна рада усиновлення патронатна сім'я
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