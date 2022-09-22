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Кременчук, Полтавщина

Як патронатна сім’я з Козельщини допомагає дітям, що опинились у складній життєвій ситуації

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 60

 

Як стати патронатним вихователем та чому патронатна родина лише тимчасовий притулок для дітей, читайте далі

В Україні намагаються відмовитись від дитячих притулків та інтернатів і перейти до сімейних форм виховання дітей, що стали сиротами або позбавлені батьківського піклування.

Патронатна родина наразі є альтернативою дитячим притулкам та інтернатам. Патронат – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною та її батьками складних життєвих обставин. Це визначає ст. 252 Сімейного кодексу України.

Метою патронату є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками, надання їй допомоги та послуг, спрямованих на повернення дитину у сім’ю, якщо це можливо та відповідає її інтересам.

За запрошенням служби у справах дітей Кременчуцької РВА журналісти кременчуцьких ЗМІ побували у патронатній сім’ї Крамаренків, яка мешкає в смт Козельщина, що на Кременчуччині. Нас зустріла Лілія Крамаренко разом зі своїм вихованцем – маленьким хлопчиком Богданом.

Лілія розповіла, що 5-річний Богдан – не перша дитина, яку вона з чоловіком брали під патронат. До нього вона вже двічі оформлювала патронат: спершу брали до своєї родини двох дітей, а коли їх повернули, то виховували та доглядали трьох дітей, що опинились у складній життєвій ситуації.

- Зараз зі мною Богданчик. Як попав до мене, то був трохи замкнутий. Зараз повеселішав. Ми з ним налагодили відносини. Він до школи ще не ходить, а дитсадок у селищі закритий, то знаходиться вдома, - розповіла Лілія Крамаренко.

Сам Богдан виглядав спокійним, з цікавістю розглядав гостей та заявив, що хоче стати боксером. Як з’ясувалося, у нього є матір та бабуся, а батько помер.

- Мати приїжджає до нього раз на тиждень, а телефонує сину щодня. Там вирішують її долю… Якщо позбавлять материнства, то бабуся хоче оформити опіку над Богданом, - зазначила пані Лілія.

Вона розповіла, що стати патронатним вихователем їй запропонувала служба у справах дітей, знаючи, що вона їх любить та вміє налагодити з дітьми контакт. За цю роботу (а це розглядається саме як робота) вона отримує від держави зарплату. Суму вона назвати не змогла, адже виплати зазвичай затримують, але зазначила, що це 5 прожиткових мінімумів доходів громадян (прожитковий мінімум з 1 липня складає 2508 грн – ред.). Додатково виплачуються ще 2 прожиткові мінімуми на кожну дитину (прожитковий мінімум на дитину віком до 6 років з 1 липня складає 2201 грн – ред.).

Отже, матеріально держава повністю забезпечує патронатну родину і дає можливість повноцінно виховувати та доглядати дитину. Працювати у цей час на іншій роботі патронатний вихователь не може.

Щоб стати патронатним вихователям, треба пройти навчання та відповідати певним вимогам. Серед них – досвід виховання дитини й відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй родині.

Зважаючи, що патронатна сім’я – це тимчасова форма влаштування дитини, термін її перебування у такій родині зазвичай не перевищує трьох місяців. Коли виникають обставини, що обґрунтовують необхідність перебування дитини в патронатній сім’ї протягом більшого терміну, орган опіки та піклування може його продовжити до шести місяців.

- Охорона дитинства – це один із найважливіших напрямків нашої роботи. Діти не мають залишатися без батьків. Наше завдання – влаштувати їх до якоїсь із сімейних форм виховання, - заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

А начальник служби у справах дітей Кременчуцької РВА Тетяна Гірман розповіла, що у районі є три патронатні родини.

- Хочу звернутися до усіх небайдужих людей, які мають бажання та готові взяти під патронат або на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Звертайтеся до служби у справах дітей, створюйте дитячі будинки та патронатні сім’ї. Усі наші діти, а особливо ті, що опинились у складній життєвій ситуації чи залишились без батьків, мають право жити та виховуватися у сім’ях, - закликала Тетяна Гірман.

Повну інформацією про патронат та інші форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можна отримати у спеціалістів служби у справах дітей Кременчуцької РВА за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23 або за телефоном (0536) 74-20-25.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патронатна сім'я патронат Козельщина діти
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