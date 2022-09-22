22 вересня у місті на COVID-19 захворіли шестеро дітей, троє з яких – першого року життя

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 144

Сьогодні, 22 вересня, у Кременчуці зареєстрували 42 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, захворіли 25 жінок віком від 21 до 85 років, 11 чоловіків віком від 34 до 81 року та шість дітей: три – віком від 1 до 16 років, три – першого року життя. 31 пацієнт долає хворобу під наглядом сімейних лікарів, одинадцять – на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях лежить 39 осіб. Одужало 15 пацієнтів. Випадків смерті від COVID-19 сьогодні не зареєстрували.

Всього у Кременчуці нарахоують 24 528 хворих, одужало 23 545, померло 722.