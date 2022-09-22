Відокремлений підрозділ «Кременчуцька ТЕЦ» приймуть у власність громад Полтавщини

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Сьогодні це вирішила Полтавська обласна рада

У Полтаві сьогодні, 22 вересня, вирішили безоплатно прийняти у власність громад Полтавщини цілісний майновий комплекс відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ». Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної ради.

Під час п’ятнадцятої позачергової сесії обласні депутати погодили два важливі рішення:

«Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ»;

«Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019-2022 роки».

Засідання відбулося у режимі відеоконференції, голосували депутати за допомогою системи поіменного електронного голосування «ГОЛОС».

Раніше ми писали, що в обласному бюджеті закладуть 100 млн грн для відновлення Кременчуцької ТЕЦ.