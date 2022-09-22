Змінив зброю на татамі: кременчужанин Каро Марандян вирушив на чемпіонат світу з дзюдо

Сьогодні, 20:06 Переглядів: 154

Вболіваємо за нашого спортсмена

Військовослужбовець Національної гвардії України, кременчужанин Каро Марандян візьме участь у чемпіонаті світу. З 6 до 13 жовтня в столиці Узбекистану Ташкенті відбудеться головна подія змагального року - чемпіонат світу з дзюдо-2022. Збірна України відправиться на планетарний форум у складі 13 спортсменів: 9 чоловіків та 4 жінок. До вашої уваги повний склад української збірної на світову першість: 60 кг: Артем Лесюк, Дільшот Халматов

66 кг: Богдан Ядов, Каро Марандян

73 кг: Артем Хомула

81 кг: Гєворг Манукян, Сергій Крівчач

90 кг: Станіслав Гунченко

100+ кг: Яків Хаммо

57 кг: Дар’я Білодід

63 кг: Анастасія Антіпіна

70 кг: Наталія Чистякова

78 кг: Єлизавета Литвиненко Бажаємо нашим спортсменам успішної підготовки та вдалого виступу на головному старті нинішнього сезону.

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