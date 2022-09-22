Змінив зброю на татамі: кременчужанин Каро Марандян вирушив на чемпіонат світу з дзюдо

Військовослужбовець Національної гвардії України, кременчужанин Каро Марандян візьме участь у чемпіонаті світу. З 6 до 13 жовтня в столиці Узбекистану Ташкенті відбудеться головна подія змагального року - чемпіонат світу з дзюдо-2022. Збірна України відправиться на планетарний форум у складі 13 спортсменів: 9 чоловіків та 4 жінок.
До вашої уваги повний склад української збірної на світову першість:
Бажаємо нашим спортсменам успішної підготовки та вдалого виступу на головному старті нинішнього сезону.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер