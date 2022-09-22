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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Під час воєнного стану підтверджувати інвалідність не потрібно

Сьогодні, 19:37 Переглядів: 244 Коментарів: 1

 

Проходження МСЕК безоплатно – це право, яке гарантує держава, – міністр Віктор Ляшко

З перших днів введення в Україні воєнного стану Міністерство охорони здоров’я та Кабінет Міністрів України ухвалили рішення про спрощення процедури проведення медико-соціальної експертизи дорослим і дітям. Людям з інвалідністю (дітям у тому числі) під час дії воєнного стану не потрібно повторно проходити медико-соціальну експертизу, щоби продовжити довідку про інвалідність. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Усі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) мають працювати відповідно до нормативно-правових актів, які спрощують проходження експертизи у воєнний час.

- Через повномасштабне вторгнення рф на територію України та внаслідок їх терористичних дій ми маємо зростання показників інвалідизації серед українців. Тому питання встановлення інвалідності або продовження її строку наразі хвилюють багато українських родин. І робота МСЕК сьогодні полягає в підтримці таких пацієнтів та усілякому сприянні, а не в створенні їм перепон. Наше головне завдання – подолати це ганебне явище. Не задумуючись будемо змінювати управлінців там, де буде спротив, - розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Навесні в Україні затвердили «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я», гармонізований із Міжнародною класифікацією функціонування. Це черговий крок до переходу від системи медико-соціальної експертизи до оцінки втрати функціональності відповідно до європейських стандартів.

- Це також ще один крок до цифровізації процесу, що значно удосконалить прозорість прийняття рішень у системі, - зазначив Віктор Ляшко.

Якщо термін інвалідності добіг кінця під час дії воєнного стану, то інвалідність продовжується автоматично без перекомісії до кінця дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування. Також спростили процедуру встановлення інвалідності. Під час війни інвалідність можна встановити заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування людини.

Крім того, відповідно до законодавства, МСЕК не має законних підстав вимагати від пацієнта, що є внутрішньо переміщеною особою (ВПО), укладання декларації та просити, щоби пацієнт прийшов на повторний огляд для підтвердження інвалідності під час воєнного стану.

Відповідно, на період дії воєнного стану експертиза проводиться за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян, які звертаються для встановлення групи інвалідності.

У разі, коли особа звертається для встановлення інвалідності та не може прибути на огляд до МСЕК, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Крім того, будь-яка особа, а також ВПО, перебуваючи в іншому регіоні України, має право звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем її перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть способи розв’язання проблемних питань.

- Укладання декларації між пацієнтом, що є внутрішньо переміщеною особою, та лікарем, який оформлює направлення на МСЕК, не потрібно, адже для того немає законодавчих підстав, - наголошують у МОЗ.

Щодо проведення надлишкових дорогих обстежень для МСЕК та тривалого лікування в умовах стаціонару, МОЗ інформує головних лікарів обласних центрів медико-соціальної експертизи про надання медичної допомоги в умовах стаціонару лише в разі потреби та призначення додаткового обстеження лише за медичними показами.

- Проходження МСЕК безоплатно – це право, яке гарантує держава, - додав міністр.

Раніше ми писали, що входить в безоплатну допомогу при інфарктах та інсультах.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: МСЕК МОЗ Віктор Ляшко безоплатно воєнний стан класифікатор
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Коментарі: 1

367
1
vetalman:
Сьогодні, 20:37

КТ МРТ і ще і ще ...Хоть якась справедливість


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