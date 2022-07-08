В обласному бюджеті закладуть 100 млн грн для відновлення Кременчуцької ТЕЦ

Вчора, 21:01 Переглядів: 341

Держава й область зроблять усе можливе, щоб жителі Кременчука були з теплом, заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. І тут є кілька варіантів, і один із них – відновлення зруйнованої росіянами ТЕЦ.

Для цього область готова забрати на свій баланс частину теплоцентралі, щоб її відновити у співфінансуванні з державою. На це планують закласти 100 млн грн в обласному бюджеті.

На сьогоднішній сесії обласної ради депутати проголосували за те, що не проти взяти частину майна ТЕЦ у власність. Наступним кроком має стати рішення Фонду держмайна про передачу частини підприємства, бо після ракетних ударів попередній орендар попередив ФДМУ, що відмовляється від користування цим майном.