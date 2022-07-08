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Кременчук, Споживач, Полтавщина

В обласному бюджеті закладуть 100 млн грн для відновлення Кременчуцької ТЕЦ

Вчора, 21:01 Переглядів: 341

 

Для цього область готова забрати на свій баланс частину теплоцентралі

Держава й область зроблять усе можливе, щоб жителі Кременчука були з теплом, заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. І тут є кілька варіантів, і один із них – відновлення зруйнованої росіянами ТЕЦ.

Для цього область готова забрати на свій баланс частину теплоцентралі, щоб її відновити у співфінансуванні з державою. На це планують закласти 100 млн грн в обласному бюджеті.

На сьогоднішній сесії обласної ради депутати проголосували за те, що не проти взяти частину майна ТЕЦ у власність. Наступним кроком має стати рішення Фонду держмайна про передачу частини підприємства, бо після ракетних ударів попередній орендар попередив ФДМУ, що відмовляється від користування цим майном.

На відновлення Кременчуцької ТЕЦ залучать кошти з обласного, державного бюджету та міжнародних партнерів
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Кременчуцька ТЕЦ відновлення фінансування
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