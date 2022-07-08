За перемогу у мовному конкурсі кременчужанам обіцяють подарункові сертифікати у 300-1000 грн

У Кременчуці охочих віком 6-18 років запрошують долучитися до популяризації української мови та літератури та взяти участь у конкурсі «Я – українець. Мова моя – українська». Про це у фейсбуці написав громадський діяч Дмитро Самойленко.
Учасникам треба буде пройти вікторину, а також прочитати напам'ять вірш чи уривок твору (тривалість виступу – не більше 8 хвилин).
У кожній з трьох вікових категорій буде три призових місця. Призери отримають подарункові сертифікати від магазину канцтоварів на 300, 500 та 1000 грн, а учасники 1-4 класів – обов'язкові солодкі подарунки.
Заявки до участі у конкурсі приймаються до 15 липня включно на електронну адресу yaukrkonkurs@ukr.net. Конкурс пройде 16 липня о 14.00 у внутрішньому дворі Кременчуцької районної ради (вул. Соборна, 14/23).
За будь-якими роз'ясненнями звертайтесь за телефоном + 38 099 295 95 83 (Дмитро Самойленко).
Українська – це круто!
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер