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На яких напрямках фронту наші захисники відбивають наступи росіян

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 1

 

Орки зазнають втрат і відходять

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 8 липня. Триває 135 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території цієї країни продовжили дію закриття повітряного простору над південною частиною до 7 жовтня поточного року. Заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого.

На Сіверському напрямку ворог без особливих змін.

На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак. Неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад. Противник завдав авіаудару поблизу Петрівки.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. Наступальні дії ворога в районі Богородичного в результаті вогневого ураження захлинулися. Окупанти з втратами відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксований поблизу Тетянівки. Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського. За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах Спірного та Івано-Дар’ївки. Зазнали втрат та відійшли. Тривають бої поблизу Веселої Долини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання в акваторії Чорного та Азовського морів, триває блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники
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