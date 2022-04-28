На відновлення Кременчуцької ТЕЦ залучать кошти з обласного, державного бюджету та міжнародних партнерів

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Сьогодні, 28 квітня, до Кременчука завітав голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами у Кременчуці провели нараду щодо зруйнованої ракетним обстрілом ТЕЦ.

- Через два тижні розберуть завали і можна буде зробити остаточні висновки, але попередньо зрозуміло, що внаслідок руйнування близько 180 000 жителів громади можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон. Обласна військова адміністрація підставить плече жителям Кременчука й виділить кошти на частину робіт із обласного бюджету. Також ми звернемося до Офісу Президента, Уряду та міжнародних партнерів, щоб допомогли розв'язати цю проблему, - наголосив Дмитро Лунін.

Він додав, що наразі розглядають можливість будівництва двох нових котелень, аби диверсифікувати подачу тепла, щоб усе місто не залежало від однієї ТЕЦ.

Нагадаємо, що на Великдень, 24 квітня, росія знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала гарячу воду всьому місту. Загалом російські окупанти завдали 9 ударів по НПЗ та ТЕЦ. Внаслідок обстрілу загинув співробітник Кременчуцької ТЕЦ Антон Антоненко, також поранення зазнали кілька працівників підприємства.