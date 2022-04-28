На поминальні дні транспорт підвезе кременчужан у віддалені сектори, але прохають не «кучкуватися»

Міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький розповів як працюватиме транспорт та кладовища на поминальні дні.
- У час війни масовість – це дуже поганий союзник. Ми перебуваємо під постійною загрозою ракетних ударів з боку рашистів, а тому великі скупчення людей є дуже небезпечними.
Тому я звертаюся до кременчужан з проханням: по можливості утримайтеся у ці дні від відвідин кладовищ. Якщо це для вас є принциповим питанням, намагайтеся проводити якомога менше часу на цвинтарі. Бажано розподілити дні поїздок на суботу, неділю, понеділок та вівторок. Домовтеся про це зі знайомими, рідними, сусідами, - написав на своїй сторінців фейсбуці Віталій Малецький.
За його слсовами, упродовж усіх поминальних днів (субота, неділя, понеділок, вівторок) працюватиме громадський транспорт до кладовищ Кременчука. Зокрема по Свіштовському кладовищу навіть підвозитимуть громадян до віддалених секторів.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер