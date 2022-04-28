На поминальні дні транспорт підвезе кременчужан у віддалені сектори, але прохають не «кучкуватися»

Міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький розповів як працюватиме транспорт та кладовища на поминальні дні.

- У час війни масовість – це дуже поганий союзник. Ми перебуваємо під постійною загрозою ракетних ударів з боку рашистів, а тому великі скупчення людей є дуже небезпечними.

Тому я звертаюся до кременчужан з проханням: по можливості утримайтеся у ці дні від відвідин кладовищ. Якщо це для вас є принциповим питанням, намагайтеся проводити якомога менше часу на цвинтарі. Бажано розподілити дні поїздок на суботу, неділю, понеділок та вівторок. Домовтеся про це зі знайомими, рідними, сусідами, - написав на своїй сторінців фейсбуці Віталій Малецький.