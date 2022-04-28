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На поминальні дні транспорт підвезе кременчужан у віддалені сектори, але прохають не «кучкуватися»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 294

 У час війни масовість – це дуже поганий союзник

Міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький розповів як працюватиме транспорт та кладовища на поминальні дні. 

- У час війни масовість – це дуже поганий союзник. Ми перебуваємо під постійною загрозою ракетних ударів з боку рашистів, а тому великі скупчення людей є дуже небезпечними.

Тому я звертаюся до кременчужан з проханням: по можливості утримайтеся у ці дні від відвідин кладовищ. Якщо це для вас є принциповим питанням, намагайтеся проводити якомога менше часу на цвинтарі. Бажано розподілити дні поїздок на суботу, неділю, понеділок та вівторок. Домовтеся про це зі знайомими, рідними, сусідами, - написав на своїй сторінців фейсбуці Віталій Малецький.

За його слсовами, упродовж усіх поминальних днів (субота, неділя, понеділок, вівторок) працюватиме громадський транспорт до кладовищ Кременчука. Зокрема по Свіштовському кладовищу навіть підвозитимуть громадян до віддалених секторів.

- Прошу також усіх суворо дотримуватися громадського порядку, неухильно виконувати розпорядження правоохоронців та військових, не забувайте брати із собою паспорти. Не вживайте на цвинтарі спиртне, - додав Віталій Малецький. 
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Автор: Альона Душенко

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Теги: поминальні дні цвинтар
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