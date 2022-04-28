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Кременчук, Путін проти українського народу

Божа кара: у москві горів медичний центр на вулиці Кременчуцькій

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 1 443

 

У столиці рф москві горів медичний центр. Також вночі у москві на одній із вулиць згоріли одразу 7 автомобілів. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Зранку, 28 квітня, на території недобудованого медичного центру сталася пожежа. Пожежу в будівлі вже ліквідували, постраждалих немає. 

Зауважимо, що медичний центр знаходиться на вулиці Кременчуцькій. Про це свідчить інформація з сайту медичного центру, а тако знімки з пожежі та співставлені дані з гугл мапи. 

Кара настигла росіян за обстріл Кременчука.

Цікаво, що вулиця Кременчуцька у москві дійсно названа на честь нашого міста. Її перейменували у 1963 році на честь Кременчука

 

Нагадаємо, що на Великдень, 24 квітня, росія ракетами знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала гарячу воду всьому місту. Загалом російські окупанти завдали 9 ударів по НПЗ та ТЕЦ. Внаслідок обстрілу загинув співробітник Кременчуцької ТЕЦ Антон Антоненко, також поранення зазнали кілька працівників підприємства. 

9 ракет вдарило по інфраструктурі Кременчука: ТЕЦ і НПЗ зруйновані, є загиблі
Під час ракетного обстрілу Кременчуцької ТЕЦ росіянами загинув Антон Антоненко
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна обстріл Кременчуцька ТЕЦ
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