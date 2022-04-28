Далеко від власного житла залишаються 9 млн українців

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Forbes оцінив кількість українських біженців, і в яких країнах вони зараз

Далеко від власного житла залишаються близько 9 млн українців – понад 20% усього населення. У тому числі 5 млн перебувають в межах держави, 4 млн – за кордоном, найбільше – в Польщі. Дані власного дослідження опублікував Forbes, зазначивши, що дані є оціночними та не претендують на абсолютну точність.

Однак з 2,9 млн біженців, які перетнули українсько-польський кордон із початку війни, понад 1 млн в’їжджали до Польщі, щоб потім потрапити до інших країн, понад 700 тис повернулися до України.

У Росії перебувають майже 400 тис біженців, у тому числі примусово переміщених осіб. Далі за кількістю біженців у списку Чехія, Німеччина та Угорщина.

Щодо внутрішніх переселенців, то частина з них, поживши на початку війни в іншому регіоні України, вже повернулися додому. Лише з-за кордону повернулося понад 1 млн осіб, кількість внутрішньо переміщених осіб може бути не меншою.

У той же час, за даними Мінсоцполітики, з початку повномасштабного наступу росії кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб зросла до 3,4 млн осіб. За два місяці додалося 2 млн осіб.