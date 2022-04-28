«Цінності України»: Європа першою побачить нові роботи кременчуцької художниці Оксани Бойко

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 137

Також першими роботи Оксани Бойко побачать кременчужанки, які були змушені виїхати за кордон, щоб врятувати своїх дітей

Незабаром у кількох країнах Європи відома кременчуцька художниця Оксана Бойко презентує «Цінності України». Завдяки куратору проєкту заступнику директора «Кременчук інвест» Андрію Мельнику європейців познайомлять з українськими цінностями. Виставки відбудуться у посольствах та містах-побратимах Кременчука. Кременчужани, які наразі перебувають у Литві, Латвії, Польщі, Німеччині та Словаччині зможуть відчути частинку рідного дому.

Оксана Бойко – українська мисткиня, докторка філософії, членкиня Національної спілки художників України та Національної спілки журналістів України, директорка Кременчуцької міської художньої галереї. Її роботи виконані у техніці акварель і туш.

Серія «Цінності України» – символічні акценти на духовні скарби української нації, як це бачить мисткиня. Цінності, за які варто боротися і за ради яких варто жити! Особливої актуальності наші цінності набули в часи путінського геноциду.

- В галереї образів представлено материнство у вигляді традиційної ляльки-мотанки на тлі Дніпра-Славути і щедрого колосу. Мужність захисників, що сягає козацької доби й історії Великого Степу. Душу гріє спогад про тепло, аромати і щасливі роки, що пройшли в батьківській хаті. Під час війни на небі в хмарах українці бачили образ янгола-охоронця, який втілився у Воїна Світла з мечем - охоронця доброї Волі. Україна благає до світу – «Закрийте небо!», а в захисток сама природа посилає зграї мирних лелек аби вберегли невинних. Жорстоко розправляються російські орки з українцями, ґвалтують і вбивають найцінніше – дитинство. Знищують лікарні, школи, мистецтво! Та наша культура зі своєю славною історією є непереможною!

Ми дійдемо часу, коли настануть мирні світанки й прекрасні білі голуби несполохано воркотатимуть. Наше багатство – родючі чорноземи, знову щедро родитимуть. Проросте насіння соняхів, і це означає, що вороги безглуздо загинуть в нашій землі, лише квіти дають сенс їх смерті.

Мов відірвані коріння родючих садів – повернуться мільйони переселенців на рідні простори, «а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну тай розвеселимо!». Бо на нашій стороні правда, бо з нами весь світ! Все буде Україна! - розповіла мисткиня Оксана Бойко.

На виставці будуть представлені роботи: