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Кременчуцька РВА: підготовка до опалювального сезону йде за планом, проте люди скаржаться

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 556

 

Кременчужанам не варто хвилюватись – можновладці обіцяють встигти підготувати місто до опалювального періоду, проте не всі вірять у ці обіцянки

У Кременчуцькому районі усі 12 територіальних громад проводять підготовку до опалювального сезону згідно з затвердженими графіками і до його початку мають встигнути завершити усі роботи.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він не деталізував інформацію по Кременчуку, проте згідно з цією заявою очільника району, кременчужанам не варто хвилюватись – влада обіцяє все зробити вчасно.

Втім, під час брифінгу з’ясувалося, що принаймні у Кременчуці не все виглядає так гарно.

Журналістка передала Олегу Лєдніку колективну скаргу від мешканців 19 квартир багатоповерхівки на вулиці Халаменюка,12. У ній йдеться про те, що після ракетного удару по ТЦ «Амстор» в під’їздах цього будинку вибило скло. Люди зверталися до керуючої компанії – ТОВ «Місто для людей» щодо засклення вікон під’їзду. Замість скла вікна закрили поліетиленовою плівкою. Після ракетного удару пройшло 3 місяці!

— Коли йдуть дощі, вода затікає у під’їзд, а незабаром настане холод… Просимо допомогти, — написали мешканці.

Начальник Кременчуцької РВА пообіцяв взяти це питання на контроль та допомогти людям.

Вирішення цього питання знаходиться у повноваженнях міської влади. Ми давали розпорядження органам місцевого самоврядування щодо цього та взагалі щодо підготовки до опалювального сезону… Військова адміністрація візьме під свій контроль розв'язання цього питання. Усі роботи по заскленню під’їздів будуть проведені найближчим часом, — пообіцяв Олег Лєднік.
Кременчуцька РВА про те, хто повинен відремонтувати пошкоджені будинки біля «Амстору»
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук опалення Амстор Місто для людей
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