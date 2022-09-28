Кременчуцька РВА: підготовка до опалювального сезону йде за планом, проте люди скаржаться

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 556

Кременчужанам не варто хвилюватись – можновладці обіцяють встигти підготувати місто до опалювального періоду, проте не всі вірять у ці обіцянки

У Кременчуцькому районі усі 12 територіальних громад проводять підготовку до опалювального сезону згідно з затвердженими графіками і до його початку мають встигнути завершити усі роботи.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він не деталізував інформацію по Кременчуку, проте згідно з цією заявою очільника району, кременчужанам не варто хвилюватись – влада обіцяє все зробити вчасно.

Втім, під час брифінгу з’ясувалося, що принаймні у Кременчуці не все виглядає так гарно.

Журналістка передала Олегу Лєдніку колективну скаргу від мешканців 19 квартир багатоповерхівки на вулиці Халаменюка,12. У ній йдеться про те, що після ракетного удару по ТЦ «Амстор» в під’їздах цього будинку вибило скло. Люди зверталися до керуючої компанії – ТОВ «Місто для людей» щодо засклення вікон під’їзду. Замість скла вікна закрили поліетиленовою плівкою. Після ракетного удару пройшло 3 місяці!

— Коли йдуть дощі, вода затікає у під’їзд, а незабаром настане холод… Просимо допомогти, — написали мешканці.

Начальник Кременчуцької РВА пообіцяв взяти це питання на контроль та допомогти людям.