На Полтавщині у ДТП травмувалися троє дорослих і дитина

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28 вересня, близько 7.15, на автодорозі Гадяч-Зіньків, у селі Тепле, Миргородського району, сталася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, Mersedes Benz, під керуванням 31-річного водія, зіткнувся з Audi А4, яким керував 54-річний чоловік.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримав водій Audi А4 та троє його пасажирів: 26-річна та 48-річна жінки й однорічна дитина. Потерпілих доставили до Гадяцької лікарні.

За даним фактом слідчим вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.