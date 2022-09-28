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Матері загиблого на війні 18-річного кременчужанина вручили орден, яким нагородили її сина

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 188

 

Давид Костров був наймолодшим кременчужанином, який загинув на російсько-українській війні

Сьогодні, 28 вересня, матері наймолодшого загиблого на війні кременчужанина Давида Кострова вручили орден «За мужність» III ступеню, яким посмертно був нагороджений її 18-річний син.

Орден матері передав начальник відділу з морально-психологічного забезпечення Кременчуцького районного ТЦК та СП майор Юрій Сергеєв.

 

Солдат Давид Костров народився 21-го листопада 2003 року. У 2021 році він закінчив ліцей №4 «Кремінь». Майже одразу після досягнення повноліття, 1-го лютого 2022-го, пішов на військову службу за контрактом, щоб захищати Україну. Це було за 23 дні до початку повномасштабної війни.

Давид загинув 21-го березня 2022 року в результаті авіаційного удару ворога в районі населеного пункту Червона долина Миколаївської області.

 

Згідно з указом Президента України Володимира Зеленського №293 від 2.05.2022 року, за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовий присязі Давид Костров нагороджений орденом «За мужність» III ступеню (посмертно).

Матір під час нагородження змогла сказати журналістам лише кілька слів — її син був найкращим.

Вічна пам'ять Герою!  

 

Черга стояла до самих сходів: Кременчук попрощався з молодими військовими Давидом Костровим та Євгенієм Кондрашовим

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна загиблі на війні нагородження Кременчук
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