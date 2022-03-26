18-річний захисник з Кременчука Давид Костров загинув під Херсонщиною

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Біля Херсона загинув Костров Давид Олегович (21.11.2003) з Кременчука. Військовий - випускник 2021 року Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь».

- Радісний, дружелюбний юнак, приклад людяності та чесності. Високі моральні якості Давида сформували авторитет і заслужену пошану. Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» висловлює співчуття рідним, друзям, а також всім тим, хто знав цього юнака, цю світлу та відповідальну людину, - про це повідомляє пресслужба ліцею 4.