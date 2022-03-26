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Кременчук, Культура, Кременчуг

Кременчуцький художник Сергій Брильов презентував свій «Щоденник війни» у стилі поп-арт

Вчора, 23:02 Переглядів: 163

 

Малюнки можна побачити у Кременчуцькій міській художній галереї

Кременчуцький митець Сергій Брильов створює художні роботи у стилі поп-арт на тему війни в Україні.

І 25 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася його виставка «Щоденник війни», яку можуть побачити усі охочі. В експозиції – близько 50 малюнків.

Свої твори художник викладає на своїх сторінках у фейбуці та інстаграмі і до кожної роботи вигадує підписи, які публікує на українській, білоруській та англійській мовах.

Круто взагалі усе це, бо чим більше бачиш вашу реакцію на те, що я роблю, тим більше хочеться робити ще. Вільне мистецтво - для вільних людей! – написав Сергій Брильов у фейсбуці після відкриття виставки.

Пишаюсь Україною та українцями, бо зараз МИ робимо дивні дива й неймовірні подвиги заради культури, історії та майбутнього наших дітей! Дітей, які завдяки цим вчинкам будуть потім розказувати своїм дітям про пригоди батьків в цей непростий та водночас казковий час...

І бережіть себе, будь ласка, бо зараз як ніколи треба втриматись завдяки єдності – клею нації!

Галерея за адресою вул. Коцюбинського, 4 працює з 11.00 до 16.00 у всі дні, крім понеділка та вівторка.

Інтерв'ю з Сергієм Брильовим ви можете прочитати за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: галерея Сергій Брильов виставка війна
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