Нацгвардійців Кременчука привітали з професійним святом

Нацгвардійців, які базуються у Кременчуці, привітали з професійним святом. Міський голова Кременчука Віталій Малецький від імені всієї територіальної громади привітав військових зі святом.

- Сьогодні ви – на передовій. Зі зброєю в руках зупиняєте навалу російських військ. Ви демонструєте неймовірну хоробрість та справжній героїзм. Від імені всіх кременчужан у День Національної гвардії України хочу висловити вам слова щирої вдячності за вашу стійкість, сміливість і безмежну любов до України, нашої незалежності і свободи!

Бажаю кожному з вас повернутися додому живим і з перемогою! Молимося за це всією громадою! Слава Україні! Все буде Україна, все буде Кременчук! - сказав Віталій Малецький.