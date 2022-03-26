Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Нацгвардійців Кременчука привітали з професійним святом

Вчора, 23:25 Переглядів: 104

 

Вітаємо з професійним святом, бажаємо міцного здоровя та перемоги

Нацгвардійців, які базуються у Кременчуці, привітали з професійним святом. Міський голова Кременчука Віталій Малецький від імені всієї територіальної громади привітав військових зі святом. 

- Сьогодні ви – на передовій. Зі зброєю в руках зупиняєте навалу російських військ. Ви демонструєте неймовірну хоробрість та справжній героїзм. Від імені всіх кременчужан у День Національної гвардії України хочу висловити вам слова щирої вдячності за вашу стійкість, сміливість і безмежну любов до України, нашої незалежності і свободи!

Бажаю кожному з вас повернутися додому живим і з перемогою! Молимося за це всією громадою! Слава Україні! Все буде Україна, все буде Кременчук! - сказав Віталій Малецький. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна нацгвардія Віталій Малецький
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх