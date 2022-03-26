Завтра попрощаються з Героєм з Кременчуччини Володимиром Трусовим

Сьогодні, 22:28 Переглядів: 313

Завтра, 27 березня, відбудеться прощання з Героєм Володимиром Трусовим.

Прощання та поховання відбудеться на батьківщині Володимира у с.Гриньки вул. Пролетарська, Градизької ОТГ.

8:30 - 9:00 виїзд з Кременчука автобусів (зупинка БК Краз, Вічно живим)

10:00 - Привезуть Володимира додому

11:00 - Прощяня біля будинку

12:00 - Відспівувння

13:00 - Поховання

14:00 - Поминальний обід

15:00 - повернення автобусом до Кременчука (до БК Краз, Вічно живим)

Тому в кого є можливість приїхати прохання повідомити. За телефоном 098-99-72-897. Виїзд автобуса буде здійснено о 8:30 від зупинки ДК Краз, Вічно Живим.