Завтра попрощаються з Героєм з Кременчуччини Володимиром Трусовим
Сьогодні, 22:28
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Військового поховають у Кременчуцькому районі
Завтра, 27 березня, відбудеться прощання з Героєм Володимиром Трусовим.
Прощання та поховання відбудеться на батьківщині Володимира у с.Гриньки вул. Пролетарська, Градизької ОТГ.
- 8:30 - 9:00 виїзд з Кременчука автобусів (зупинка БК Краз, Вічно живим)
- 10:00 - Привезуть Володимира додому
- 11:00 - Прощяня біля будинку
- 12:00 - Відспівувння
- 13:00 - Поховання
- 14:00 - Поминальний обід
- 15:00 - повернення автобусом до Кременчука (до БК Краз, Вічно живим)
Тому в кого є можливість приїхати прохання повідомити. За телефоном 098-99-72-897. Виїзд автобуса буде здійснено о 8:30 від зупинки ДК Краз, Вічно Живим.
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