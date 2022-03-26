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Кількість депортованих рашистами українців сягає 40 тисяч , - Верещук

Сьогодні, 22:08 Переглядів: 127

Російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій, в росію або білорусь. Орієнтована кількість депортованих становить майже 40 тисяч. 

 

Російські окупанти силоміць вивозять українців на окуповані території, в росію та білорусь. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

 "Окупант цинічно тисячами викрадає людей з зон бойових дій чи з тимчасово окупованих територій, вивозить у невідомому напрямку – по квазі-гуманітарних коридорах, які сам створює без узгодження з Україною. Разом з тим, всіляко перешкоджає евакуації мирних мешканців українським Урядом", - йдеться у повідомленні.

За словами Ірини Верещук, Україна "постійно й потужно сигналізує міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські "коридори" є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – як під Донецьком, так і Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію".

Верещук розкритикувала ідею Міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити у Ростові-на Дону своє представництво для роботи з силоміць депортованими до РФ українцями.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів, пацієнтів та маріупольців, що переховувались у лікарні. Мова може йти про 700 людей.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: liga.net
Теги: депортація Ірина Верещук
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