Кількість депортованих рашистами українців сягає 40 тисяч , - Верещук

Сьогодні, 22:08 Переглядів: 127

Російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій, в росію або білорусь. Орієнтована кількість депортованих становить майже 40 тисяч.

Російські окупанти силоміць вивозять українців на окуповані території, в росію та білорусь. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Окупант цинічно тисячами викрадає людей з зон бойових дій чи з тимчасово окупованих територій, вивозить у невідомому напрямку – по квазі-гуманітарних коридорах, які сам створює без узгодження з Україною. Разом з тим, всіляко перешкоджає евакуації мирних мешканців українським Урядом", - йдеться у повідомленні.

За словами Ірини Верещук, Україна "постійно й потужно сигналізує міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські "коридори" є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – як під Донецьком, так і Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію".

Верещук розкритикувала ідею Міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити у Ростові-на Дону своє представництво для роботи з силоміць депортованими до РФ українцями.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів, пацієнтів та маріупольців, що переховувались у лікарні. Мова може йти про 700 людей.