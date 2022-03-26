Польща спростила українцям порядок реєстрації неповнолітніх та не вимагатиме заміни водійських посвідчень

Сьогодні, 21:49 Переглядів: 157

Президент Польщі підписав три закони щодо підтримки українців у країні. Вони вже вступили в дію.

Президент Польщі Анджей Дуда 26 березня підписав три нові закони, які стосуються перебування та допомоги біженцям з України. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційне польське видання.

1. Дія спецзакону про допомогу громадянам України буде розповсюджуватися не лише на тих біженців, які перетнули польсько-український кордон після 24 лютого, а також на тих українців, які прибули до Польщі не безпосередньо з території України, а перетнули спочатку кордон України з іншою державою, а потім прибули до Польщі.

2. Порядок реєстрації неповнолітніх громадян України, зокрема тих, які прибули на територію країни без законних опікунів. Відповідно до закону, електронний реєстр неповнолітніх вестиме міністр у справах сім’ї та повітові центри підтримки сім’ї. Водночас створення цього реєстру дозволить польській владі надавати українській стороні інформацію про долю дітей, які прибули на територію країни.

3. Третій закон регулює дію на території Польщі українських водійських посвідчень та реєстрацію транспортних засобів. Зокрема, до 31 грудня 2022 року призупинено вимогу щодо обов’язкового обміну українських водійських посвідчень на польські через 6 місяців з дати отримання посвідки на постійне або тимчасове проживання. Окрім того, водійські посвідчення, термін дії яких закінчився чи закінчиться до 31 грудня 2022 року, будуть визнаватися дійсними. Також від українців, які прибули в країну як біженці, не будуть вимагати додаткових документів, що підтверджують право користування машиною, якщо це право не випливає з реєстраційних документів на авто.

Усі три закони набули чинності заднім числом, 24 лютого, у перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, з 26 березня українські біженці з дітьми у Польщі отримають фінансову допомогу. Від початку російської агресії до Польщі прибуло понад 2 млн осіб.