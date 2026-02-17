ГО "Захист держави"
«Це зрада у воєнний час»: як минула зустріч ректора Харківського університету внутрішніх справ із колективом льотного коледжу

Працівники говорять: керівництво обіцяло із кожним надалі говорити окремо, аби переконати переїхати разом із закладом

Ситуація щодо майбутньої передислокації Кременчуцького льотного коледжу лишається напруженою. Для врегулювання конфліктів між персоналом та адміністрацією, а також аби роз’яснити працівникам усі обставини та причини переїзду закладу освіти до іншого регіону, до Кременчука сьогодні приїхав ректор Харківського національного університету внутрішніх справ генерал поліції Валерій Сокуренко.

Упродовж дня він почергово збирав працівників різних підрозділів, аби прояснити їм ситуацію із переїздом та, ймовірно, таки вмовити колектив на передислокацію.

Думка колективу

Працівники коледжу не хочуть давати офіційні коментарі: це їхнє особисте рішення чи нав’язана думка адміністрації — не відомо. Проте неофіційно діляться і думками щодо передислокації закладу освіти, і результатами зустрічі із харківським керівництвом.

— Зустріч минула хе**во! — емоційно говорить одна із працівниць. — Треба було, щоб усе місто зібралося під стінами коледжу — можливо, тоді вдалося б чогось добитися. Який переїзд? Куди? Там же немає нічого! Це тотальне знищення закладу освіти. Це справжня зрада у воєнний час, — говорить жінка.

Якщо генерал Сокуренко думав, що йому вдасться швидко переконати колектив, то це було далеко не так: усі працівники, від викладачів до іншого персоналу, сперечалися з ним та доводили свою правоту, намагалися відстояти і заклад освіти, і своє право працювати в ньому.

Дехто з викладачів побоюється: після переїзду заклад може втратити свою кваліфікацію.

— У нас на наступний рік мають бути п’ять атестацій за спеціальностями. Три спеціальності мали атестувати у цьому році, але у зв’язку із запланованим переїздом їх нам атестували умовно, але на наступний рік все одно треба буде їх пройти. Так от, для атестації мають бути певні умови, зокрема й наявність відповідного викладацького складу. На кафедрах мають бути науковці — професори, кандидати наук. А якщо вони не захочуть переїжджати, я не знаю, як за таких умов атестуватися, — розповідає один із працівників коледжу.

На думку працівників, такий переїзд призведе до руйнації льотного коледжу як закладу освіти загалом. Їхня база тут оснащена спеціалізованим сертифікованим обладнанням. У разі, якщо воно упродовж певного часу не використовуватиметься, або якщо його зняти і перевезти на інше місце, воно втратить свою сертифікацію.

Для працівників передислокація коледжу має два варіанти: або залишити вдома все і їхати в іншу область, або звільнення.

— Мені вже 59 років, я ж не хлопчик — по гуртожитках жити. Та й не покину я у Кременчуці усе. Такої ж думки й мої студенти: вони переважно всі місцеві, уже мають тут роботу. Кажуть: краще довчимося рік десь в іншому місці, ніж будемо переїжджати, — ділиться викладач.

Працівники наголошують: керівництво ХНУВС отримало не таку реакцію від колективу, як очікувало, проте все одно стоїть на своєму. Говорять: далі із викладачами говоритимуть персонально, намагатимуться знайти до кожного індивідуальний підхід, аби ті погодилися на переїзд. От тільки чи допоможе це?

Основний аргумент, чим колектив мотивують — високі заробітні плати. Проте працівники бюджетної установи, зокрема педагоги, отримують заробітні плати відповідно до Єдиної тарифної сітки — розрядної системи оплати праці, де оклад залежить від тарифного коефіцієнта та кваліфікації. Тож навряд чи викладачі зможуть отримувати значно більше, ніж до цього.

Крім того, льотний коледж — це ще й комплекс сучасних та відремонтованих приміщень у центрі міста. На питання, що буде із цією територією керівництво зазначає: вони залишатимуться пустими, їх підтримуватимуть у належному стані. Проте, як би там не було, не дуже віриться, що ніяка рука не потягнеться до цього «ласого шматочка».

— Це питання, скоріш за все, вже вирішено остаточно, — підсумовує один із наших співрозмовників. — Звісно, їм би хотілося, аби кваліфіковані спеціалісти переїхали. Але, думаю, це нічого не змінить. Близько половини скоротять, бо для тих умов штатний розпис має бути меншим, а інших, хто не захоче переїжджати, звільнять та й усе.

Думка керівництва

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» сьогодні двічі намагалися зустрітися із ректором ХНУВС Валерієм Сокуренком. Він обіцяв прокоментувати передислокацію і загалом розповісти про свою позицію щодо цього.

Але, як бачимо, погляд на переїзд льотного коледжу висвітлений тільки з одного боку — керівництво так і не знайшло часу чи можливості (або ж бажання) поговорити з пресою. 

Та й до колективу ректор приїхав майже через місяць після повідомлення про передислокацію — коли і працівники, і студенти стурбовані і не мають впевненості у майбутньому.

У випадку, якщо адміністрація льотного коледжу або керівництво ХНУВС таки захоче дати коментарі з цього приводу, ми їх обов’язково опублікуємо. Поки ж нам лишається лише тримати цю ситуацію на контролі та інформувати щодо неї містян.

Нагадаємо, раніше представники трудового колективу льотного коледжу зверталися до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через рішення про можливу передислокацію закладу. Також минулого тижня депутати Кременчуцької міськради направили звернення до президента, парламенту та уряду щодо недопущення передислокації льотного коледжу.

Автор: Яна Гудзь
Теги: льотний коледж
