«Будемо звертатися до Президента»: колектив та студенти льотного коледжу проти переїзду

У Кременчуцькому льотному коледжі відбулися загальні збори студентів і викладачів щодо передислокації закладу на захід України. Частина колективу не погоджується з рішенням МВС і заявляє про відсутність умов для переїзду
Сьогодні, 23 січня, у Кременчуцькому льотному коледжі відбулися загальні збори педколективу та студентів, на яких роз’яснювали ситуацію щодо передислокації навчального закладу. Про це розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» одна з працівниць коледжу.
Нагадаємо, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ, вирішено передислоковувати. У протоколі наради Міністра внутрішнії справ від 15 січня 2026 року зазначено, що відповідне рішення прийняте у зв’язку із безпековою ситуацією.
Проте ані частина колективу, ані частина студентів з таким рішенням не згодні.
До речі, про «санкції» проти студентів та працівників, які не захочуть переїздити в інший регіон, мова не йде. Всім пропонують переїзд.
Жінка зазначила, що у всіх присутніх на зборах була можливість висловитися, проте за пропозицією профспілки навчального закладу, вирішили викласти всі свої заперечення й обґрунтування відмови від переїзду на папері, щоб все це ще раз обговорити на наступних зборах.
Водночас у коментарях під учорашньою публікацією про ситуацію у льотному коледжі читачка стверджує, що більшість студентів з розумінням ставляться до переїзду, тоді як викладачі опиняються у скрутному становищі.
Нагадаємо, учора студент та викладач коледжу розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що і студентів, і викладачів поставили перед фактом переїзду закладу на захід України. За їхніми словами, відмову від передислокації можуть розцінювати як підставу для відрахування чи звільнення. Керівник закладу Руслан Яковлєв і його заступниця Олена Цимбаліст коментувати ситуацію журналістам відмовились.
