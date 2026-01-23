ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Освіта

«Будемо звертатися до Президента»: колектив та студенти льотного коледжу проти переїзду

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 574

У Кременчуцькому льотному коледжі відбулися загальні збори студентів і викладачів щодо передислокації закладу на захід України. Частина колективу не погоджується з рішенням МВС і заявляє про відсутність умов для переїзду

Сьогодні, 23 січня, у Кременчуцькому льотному коледжі відбулися загальні збори педколективу та студентів, на яких роз’яснювали ситуацію щодо передислокації навчального закладу. Про це розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» одна з працівниць коледжу.

Нагадаємо, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ, вирішено передислоковувати. У протоколі наради Міністра внутрішнії справ від 15 січня 2026 року зазначено, що відповідне рішення прийняте у зв’язку із безпековою ситуацією.

Проте ані частина колективу, ані частина студентів з таким рішенням не згодні.

До речі, про «санкції» проти студентів та працівників, які не захочуть переїздити в інший регіон, мова не йде. Всім пропонують переїзд.

— Людям запропонували переїзд, але більш нічого! Ні гуртожитку, ні будь-яких інших варіантів по житлу. Крім того, в зазначеному місті немає навчального закладу, де можна розмістити нашу «льотку», немає сертифікованого майданчика для тренувань. Складається враження, що це рішення керівниками було прийнято наосліп! — розповіла одна з працівниць коледжу.

Жінка зазначила, що у всіх присутніх на зборах була можливість висловитися, проте за пропозицією профспілки навчального закладу, вирішили викласти всі свої заперечення й обґрунтування відмови від переїзду на папері, щоб все це ще раз обговорити на наступних зборах.

— Також будемо звертатися до Президента! Не можна допустити, щоб єдиний в Україні льотний коледж був знищений. Будемо боротися за наш навчальний заклад! — сказала жінка.

Водночас у коментарях під учорашньою публікацією про ситуацію у льотному коледжі читачка стверджує, що більшість студентів з розумінням ставляться до переїзду, тоді як викладачі опиняються у скрутному становищі.

 

Нагадаємо, учора студент та викладач коледжу розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що і студентів, і викладачів поставили перед фактом переїзду закладу на захід України. За їхніми словами, відмову від передислокації можуть розцінювати як підставу для відрахування чи звільнення. Керівник закладу Руслан Яковлєв і його заступниця Олена Цимбаліст коментувати ситуацію журналістам відмовились.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: льотний коледж освіта студенти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх