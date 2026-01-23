«Будемо звертатися до Президента»: колектив та студенти льотного коледжу проти переїзду

У Кременчуцькому льотному коледжі відбулися загальні збори студентів і викладачів щодо передислокації закладу на захід України. Частина колективу не погоджується з рішенням МВС і заявляє про відсутність умов для переїзду

Сьогодні, 23 січня, у Кременчуцькому льотному коледжі відбулися загальні збори педколективу та студентів, на яких роз’яснювали ситуацію щодо передислокації навчального закладу. Про це розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» одна з працівниць коледжу.

Нагадаємо, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ, вирішено передислоковувати. У протоколі наради Міністра внутрішнії справ від 15 січня 2026 року зазначено, що відповідне рішення прийняте у зв’язку із безпековою ситуацією.

Проте ані частина колективу, ані частина студентів з таким рішенням не згодні.

До речі, про «санкції» проти студентів та працівників, які не захочуть переїздити в інший регіон, мова не йде. Всім пропонують переїзд.

— Людям запропонували переїзд, але більш нічого! Ні гуртожитку, ні будь-яких інших варіантів по житлу. Крім того, в зазначеному місті немає навчального закладу, де можна розмістити нашу «льотку», немає сертифікованого майданчика для тренувань. Складається враження, що це рішення керівниками було прийнято наосліп! — розповіла одна з працівниць коледжу.

Жінка зазначила, що у всіх присутніх на зборах була можливість висловитися, проте за пропозицією профспілки навчального закладу, вирішили викласти всі свої заперечення й обґрунтування відмови від переїзду на папері, щоб все це ще раз обговорити на наступних зборах.

— Також будемо звертатися до Президента! Не можна допустити, щоб єдиний в Україні льотний коледж був знищений. Будемо боротися за наш навчальний заклад! — сказала жінка.

Водночас у коментарях під учорашньою публікацією про ситуацію у льотному коледжі читачка стверджує, що більшість студентів з розумінням ставляться до переїзду, тоді як викладачі опиняються у скрутному становищі.

Нагадаємо, учора студент та викладач коледжу розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що і студентів, і викладачів поставили перед фактом переїзду закладу на захід України. За їхніми словами, відмову від передислокації можуть розцінювати як підставу для відрахування чи звільнення. Керівник закладу Руслан Яковлєв і його заступниця Олена Цимбаліст коментувати ситуацію журналістам відмовились.