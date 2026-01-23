У Кременчуці кухарі закладів освіти, які виходять готувати їжу вночі, отримають премії — Малецький

Кожен такий працівник додатково отримає по 2 тисячі гривень

У Кременчуці працівники харчоблоків шкіл та дитячих садків, які виходять вночі працювати, аби мати можливість приготувати дітям їжу, відзначать преміями. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні сесії сьогодні, 23 січня.

За його словами, частина працівників виходять вночі готувати дітям їжу, інакше за відсутності світла не змогли б зробити це вчасно.

— Вони готують, а потім вкривають, щоб зберігалося тепло, і дітей чекали не холодні сніданки та обіди.

Мер Кременчука дав доручення керівникам закладів освіти підготувати подання на тих працівників, які виходили працювати вночі та додатково заохотити їх преміями — вони мають отримати по 2000 гривень на руки.

Разом з тим на засіданні сесії депутати погодили виділення зі Стабфонду Кременчука 11,2 мільйона гривень — їх спрямують на придбання генераторів у заклади освіти. Таким чином хочуть забезпечити безперебійну роботу харчоблоків навіть під час тривалих знеструмлень, а також для освітлення навчальних кабінетів та підтримки освітнього процесу.

Нагадаємо, Кременчуцький ліцей № 5 має пілотний проєкт, за яким у закладі освіти встановлять потужний генератор: він забезпечить роботу харчоблока та освітлення приміщення ліцею.