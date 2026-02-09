ГО "Захист держави"
Кременчук, Освіта

У Кременчуці можуть централізувати приготування їжі для закладів освіти

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1

 

У Кременчуці через перебої з електропостачанням планують створити кілька централізованих харчоблоків із генераторами для забезпечення харчування в дитячих садочках та закладах освіти

У Кременчуці розглядають можливість централізації приготування їжі для закладів освіти на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням. Це питання обговорили 9 лютого під час засідання виконавчого комітету міської ради.

За словами міського голови Віталія Малецького, у місті можуть облаштувати три–чотири централізовані харчоблоки, де готуватимуть їжу для дитячих садочків із подальшою доставкою. Потенційні об’єкти планують розмістити на базі закладів охорони здоров’я або освітніх установ. Для забезпечення їхньої роботи міська рада готова надати генератори.

Паралельно з цим у місті наразі намагаються забезпечити харчування безпосередньо в самих закладах. Станом на ранок понеділка, 9 лютого, гарячими сніданками були забезпечені 31 із 37 закладів дошкільної освіти, решта перебували в процесі приготування їжі. У момент відновлення електропостачання в садочках почнуть готувати гарячі обіди. Про це повідомила виконувачка обовʼязків директора департаменту освіти Світлана Михайленко.

Схожа ситуація і в закладах загальної середньої освіти. Учні не перебувають у школах повний день, тому організація харчування дещо простіша: щойно з’являється електроенергія, їжа готується.

У міській раді зазначають, що у разі повторення складної ситуації з електропостачанням саме централізовані харчоблоки мають стати резервним механізмом безперебійного забезпечення дітей гарячим харчуванням.

Нагадаємо, що у Кременчуці кожну школу та дитсадок хочуть забезпечити потужними генераторами.

0
Автор: Катерина Животовська
