Україна, Світ, Для дому і сім'ї

Когнітивні здібності молодого покоління вперше в історії людства виявилися нижчими, ніж у їхніх батьків

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 147

 

Сучасні гаджети негативно впливають на засвоєння знань: мозок людини не здатний повноцінно навчатися через короткі ролики, тексти, швидкі перекази та поверхневе гортання сторінок — біологічно ми запрограмовані на навчання через спілкування з іншими людьми та глибоке вивчення інформації

Нинішнє покоління молоді, відоме як зумери (народжені з 1997 по 2012 рік), стало першим в історії, чиї когнітивні здібності виявилися нижчими, ніж у батьків. Виною всьому знову стали сучасні технології та онлайн-навчання. Про це повідомило Unilad.

За словами нейробіолога Джареда Хорвата, спостереження за когнітивним розвитком людей ведуться з 1800-х років, і саме зумери виявилися першим поколінням, яке набрало найменше балів за сукупністю факторів – пам'ять, навички читання і рахунку, здатність вирішувати нестандартні завдання та загальний рівень IQ.

Сучасні гаджети, включаючи смартфони, планшети та комп'ютери, негативно впливають на засвоєння знань: мозок людини не здатний повноцінно навчатися через короткі ролики або короткі тексти. Біологічно ми запрограмовані на навчання через спілкування з іншими людьми та глибоке вивчення інформації, а не через швидкі перекази і поверхневе гортання сторінок в мережі.

Джаред Хорват зазначив, що незважаючи на те, що нинішнє покоління проводить у школі більше часу, ніж діти минулих поколінь, і отримують значно більший обсяг інформації, ефективність навчання невпинно падає. Використання екранних технологій порушує процеси, необхідні для запам'ятовування, концентрації та глибокого розуміння матеріалу.

Під час тестів діти, які використовували комп'ютер для навчання по п'ять годин на день, показували значно гірші результати, ніж ті, хто рідко користувався технікою на уроках або не робив цього взагалі.

Наш мозок у стані війни: як вижити в епоху стресу, смартфонів і штучного інтелекту

Нейробіолог вважає, що проблему зниження когнітивних функцій у населення можна вирішити, причому дуже просто – обмежити доступ дітей до смартфонів у ранньому віці. А експерти у сфері освіти закликають впроваджувати суворі обмеження на використання техніки в школах.

До речі, на цей шлях стає все більше країн світу, обмежуючи дітям на підліткам доступ до соцмереж.

Автор: Кременчуцький Телеграф
Теги: гаджети соцмережі навчання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

