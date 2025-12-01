Олена Шуляк
Наш мозок у стані війни: як вижити в епоху стресу, смартфонів і штучного інтелекту

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 157

 Розмова з неврологинею, рефлексотерапевткою Таїсією Кареліною про те, чому ми втомлюємося не тілом, а головою, як захистити свій мозок від перевантаження і чому TikTok — ворог нейронів

Таїсіє Іванівно, здається, що ми живемо в час, коли інформація не просто летить — вона вибухає. Наш мозок справді здатен за цим усім встигати?

— Знаєте, мозок — це дуже мудра система. Він не втомлюється від розумової роботи, як багато хто думає. Йому шкодить не навчання і не читання, а емоційне перенасичення, постійна багатозадачність і життя на фоні стресу. Ми вмикаємо телевізор, гортаємо телефон, відповідаємо на повідомлення — і все це водночас. Мозок змушений реагувати на сотні подразників, а це його виснажує.

— Ми вже четвертий рік живемо у стані війни. Як це впливає на мозок?

— Погано. Дуже погано.

Короткий стрес, навіть сильний, наприклад, народження дитини чи іспит — це нормально. Викидаються гормони адреналін і норадреналін, а потім організм заспокоюється. Але хронічний стрес — це інша історія.

В організмі постійно підвищений рівень кортизолу — гормону напруги. Коли його забагато, він починає буквально руйнувати мозкові структури: префронтальну кору (відповідає за концентрацію, планування, контроль), гіпокамп (пам’ять, увага) та амігдалу (емоції). Людина стає розсіяною, забудькуватою, реагує надто емоційно.

Іноді мозок просто «вимикається» — так він себе захищає. Людина ніби присутня, але насправді «у сплячці».

— А страх? Те, що ми живемо під постійною загрозою, — це ж теж стрес.

— Так, і це одна з найнебезпечніших речей сьогодні. Постійний страх тримає амігдалу в гіперфункції. Вона ніби сигналізує мозку «бий або тікай» — навіть коли ми просто п’ємо каву. Вчені вже довели: у людей, які довго живуть у хронічному стресі, амігдала збільшується фізично.
Результат — панічні атаки, підвищений тиск, проблеми зі сном, пам’яттю, увагою. Кожен третій пацієнт сьогодні скаржиться саме на це.

Таїсіє Іванівно, чи можна якось знизити рівень кортизолу без таблеток?

— Можна, і треба. Головне — не намагайтеся уникати стресу, а навчіться перемикатися.

Зміна діяльності — це як кнопка «перезавантаження». Побігали, потанцювали, послухали музику, зробили щось руками.

Дрібна моторика чудово заспокоює мозок — навіть китайські шарики перекочувати 10–15 хвилин. Вимкніть гаджети на кілька годин, послухайте класику або подивіться фільм, який змушує думати. Це все включає префронтальну кору, а вона — головний «антидот» проти страху.

— Соцмережі. TikTok, Instagram, нескінченна стрічка новин. Як вони впливають на нас?

— Дуже руйнівно. Ми втрачаємо критичне мислення. Якщо ваш вільний час на 60% займає телефон — це вже залежність.
Ми пасивно споживаємо інформацію, не аналізуючи її. А там здебільшого негатив — війна, насильство, біда. І знову викидається кортизол.

Звідси безсоння, тривожність, апатія.

А ще фізіологічно: артрит великого пальця через смартфон, порушення шийного лордозу — бо всі нахилені. Порушується кровопостачання мозку. І це не жарти — рівень IQ у світі реально падає. Люди розучуються думати без калькулятора.

— До мене все частіше приходять молоді люди — 25, 30 років — зі скаргами на біль у великому пальці руки. Здавалося б, дрібниця, але це вже артрит від смартфона. Постійне гортання стрічки, переписування, натискання — і суглоб просто зношується. Раніше такі проблеми були в музикантів чи швачок, тепер — у кожного другого офісного працівника.

— А що з «кліповим мисленням»? Діти й дорослі звикають до коротких відео.

— Це катастрофа. Мозок перестає утримувати увагу довше ніж 10 секунд. Люди не можуть читати, не можуть аналізувати. І це не залежить від віку. Просто нейрони втрачають зв’язки — бо ми перестали тренувати їх довгими процесами мислення.

— Зараз активно обговорюють штучний інтелект. Ви його використовуєте?

— Ні. Навіть коли готую лекції, я читаю першоджерела. GPT може бути корисним для пошуку загальної інформації, але не для медицини, не для живої людини.

Мене шокує, коли пацієнти питають не лікаря, а чат: «У мене болить голова, що робити?» GPT радить таблетку — і людині стає гірше.

А потім вона питає мене, чому. Бо GPT не бачить перед собою живий організм, не відчуває контекст.

Це може бути інструмент, але не мозок. Людина, яка перестає думати, — втрачає себе.

Таїсіє Іванівно, то як тренувати мозок?

— Як спортсмена.

Не даєш навантаження — він деградує.

Щодня треба щось нове: нова книжка, нова дорога до роботи, нове хобі. Почніть в’язати лівою рукою, навчіться грі на барабанах. Усе це створює нові нейронні зв’язки. Мозок любить новизну.

І, звісно, рух. Фізичні вправи — це кисень, кровообіг, живлення клітин. Людина, яка сидить цілий день за комп’ютером, без руху, без риби, без овочів, — вбиває свій мозок власноруч. У мене був хлопець 35 років із симптомами Альцгеймера. Це реальність.

— Чи можна сказати, що рух — профілактика деменції?

— Абсолютно. Будь-який рух, що покращує кровообіг, — це захист. Ходіть пішки, плавайте, займайтеся танцями, навіть просто розминайте пальці.

Наш мозок не любить болотця. Йому потрібна течія — думок, вражень, дій.

— Якщо підсумувати все коротко: що головне для здоров’я мозку?

— П’ять речей:

  • По-перше — рух.
  • По-друге — свіже повітря і вода.
  • По-третє — якісна їжа: риба, яйця, ягоди, зелень.
  • По-четверте — нові знання.
  • І, нарешті, емоційна гігієна: не пускати в голову сміття. Бо мозок — це не смітник. Це скарбниця, від якої залежить, хто ми є.
ПО ТЕМІ:

«Краса — це гармонія, а не шаблон»: інтерв’ю з кременчуцьким пластичним хірургом Олексієм Дрогою
Що руйнує наше волосся: трихолог Олена Лябіхова — про стрес, міфи й реальні рішення
Про що мовчать очі: історії з кабінету офтальмолога
Гормони — не міф і не вирок: лікарка з Кременчука пояснює, як вони впливають на життя
«Зуби як у Джолі»: як імплантолог змінює життя людей

Автор: Сабіна Юркіна
