Про що мовчать очі: історії з кабінету офтальмолога

Розмова з офтальмологом Денисом Іваночком про емоції, війну, гаджети й те, як погляд може сказати більше, ніж слова

«Люди часто питають: «Чому я виглядаю втомленим, навіть якщо добре спав?» А я відповідаю: подивіться в дзеркало — очі вас видають першими», — каже офтальмолог Денис Іваночко. І додає, що за роки практики навчився бачити в погляді значно більше, ніж просто проблеми із зором.

Ми зустрілись у клініці «Окулюс», де Денис щодня приймає пацієнтів — дітей, дорослих, військових, жінок, які хочуть «омолодити» погляд, і чоловіків, що роками не відвідували офтальмолога, бо «не болить». У нашій розмові було не лише про медицину. Було про життя. І про те, як очі стають його дзеркалом.

Погляд — це про емоції, здоров’я і навіть характер

— У першу чергу, завжди — погляд. Саме він визначає перше враження. Навіть якщо у людини ідеальні брови, дорогий макіяж — якщо погляд утомлений, змарнілий, цього не приховати, — каже лікар. — Погляд розповідає не тільки про стан очей, а й про людину загалом. Спить вона чи ні. Має стрес. Чи взагалі виснажена війною — зараз таких пацієнтів дуже багато.

За словами лікаря, очі — це найбільш емоційна зона обличчя. Вони змінюються від щастя, хвороб, втрати, любові. І це не поетика — це реальність, яку бачить лікар щодня.

Зморшки, мішки, навислі повіки: коли вік стає видимим

— З віком люди починають бачити зміну в погляді: шкіра навколо очей стоншується, знижується м’язовий тонус, з’являються мішки, синці, зморшки. І головне — змінюється сам вираз очей. Він стає важчим, ніби втомленим, навіть якщо ви повні сил, — пояснює офтальмолог.

Хтось приходить за консультацією щодо блефаропластики, хтось просить поради, як «відкрити» погляд без операцій. І тут, каже лікар, важливо розуміти: не завжди потрібна хірургія. Іноді — лише правильний догляд, сонцезахисний крем, бережне ставлення до себе.

Війна в очах: як фронт і тривога змінюють зір

— Очі видають не лише втому, а й пережите. Я бачив бійців, у яких, здавалося б, усе гаразд — але погляд порожній. Емоційно «вигорілий». І це не тільки про війну. Це і про матерів, які живуть у постійній тривозі, — ділиться Іваночко.

За його словами, тривалий стрес впливає на очі фізично: порушується кровопостачання, підвищується внутрішньоочний тиск, погіршується зір. І водночас це впливає естетично — очі «сідають», з’являються нові зморшки, погляд тьмяніє.

Гаджети, що крадуть зір

— Ми спостерігаємо справжню епідемію серед дітей — зір погіршується ще в молодшій школі. І батьки часто не помічають цього. Дитина не скаржиться — бо не знає, що має бачити інакше, — пояснює лікар.

Одна з причин — постійна робота з гаджетами. Ми моргаємо рідше, очі пересихають, фокусування змінюється, м’язи перенапружені. І це не лише про дітей. Молоді люди 25–35 років — часті пацієнти з уже серйозними змінами.

«Наростила вії — і потрапила до нас»: про небезпечні звички

Нарощені вії — одна з причин серйозних уражень очей, каже офтальмолог.

— У клініку потрапляють жінки з кератитами, ерозіями рогівки. Причина — клей. Або нестерильні інструменти. І жоден салон за це не несе відповідальності, — попереджає лікар.

Так само небезпечні самостійно обрані краплі, декоративна косметика сумнівної якості, нехтування демакіяжем. Шкіра навколо очей дуже ніжна — і реагує миттєво.

Чи можна носити кольорові лінзи? А що з татуажем?

— Лінзи, навіть декоративні — це не зло, якщо вони підібрані правильно й супроводжуються доглядом. Проблеми починаються, коли купують їх у переходах, носять по два місяці й не знімають на ніч, — каже Іваночко.

Щодо татуажу лікар більш стриманий: якщо зроблено якісно, без перебільшень — він не заважає. Але будь-яке втручання біля очей має бути продуманим.

Окуляри — це не вирок. Це повага до себе

Багато пацієнтів не хочуть визнавати, що вже потребують окулярів.

— Особливо це жінки. Кажуть: «А моя подруга ще без окулярів!» Але очі — не змагальний вид спорту. Коли людина починає бачити гірше, вона часто напружується, щуриться. Через це з’являються зморшки, головний біль, втома. А достатньо — просто підібрати окуляри або лінзи, — наголошує лікар.

Захист для очей улітку: креми, вода і… окуляри з оптики

— Я завжди наголошую: сонцезахисні окуляри мають бути не з ринку, а з оптики. Бо інакше ви створюєте ілюзію захисту — зіниця розширюється, а ультрафіолет б’є просто по сітківці, — попереджає Іваночко.

Жінкам радить користуватися кремами з SPF для зони навколо очей, а всім — регулярно вмиватися холодною водою та не забувати моргати, особливо під час роботи за комп’ютером.

Три поради для здорового й живого погляду

Регулярно перевіряйте зір. Раз на рік після 40 — обов’язково. Навіть якщо здається, що все добре. Дбайте про естетику погляду без шкоди для здоров’я.Обережно з віями, макіяжем, косметологією. Слухайте очі. Вони першими сигналізують, коли щось не так — сухість, пісок, біль, тиск, миготіння.

«Очі — це про щирість, про себе, про життя»

— Людина може вдягти дорогий костюм, нафарбувати губи, приховати втому. Але очі нічого не приховають. Вони — перше, на що ми реагуємо. І найчастіше саме очі говорять: перед вами — жива людина. Чи змучена. Чи щаслива. І це — найважливіше, — каже офтальмолог.