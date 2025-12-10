У Кременчуці 15 грудня відбудеться відкрита зустріч з українським дипломатом Дмитром Кулебою — одним із авторів книжки «Дипломатична кухня воєнного часу».
Під час зустрічі дипломат розповість про історію створення книги, труднощі роботи над текстом, поділиться особистими історіями та улюбленими рецептами. Гості також зможуть поставити автору запитання.
Зустріч відбудеться о 18.00 у Міському палаці культури (мала зала), за адресою: бульвар Українського Відродження, 2.
Вхід — вільний.
