НАЗК перевірило декларацію керівника податкової Полтавщини: що виявили

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 751 Коментарів: 1

У документі за 2024 рік знайшли неточні відомості та ознаки неточності оцінки задекларованих активів

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації керівника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області Сергія Левченка за 2024 рік. НАЗК встановило низку недостовірних відомостей. Про це йдеться в оприлюдненій довідці НАЗК від 5 грудня 2025 року.

Агентство встановило, що частина зазначених у декларації даних не відповідає інформації з державних реєстрів.

Зокрема:

Квартира у Кременчуці площею 74,4 кв. м, у якій проживає член сім’ї, не вказана належним чином

Неповно подані дані щодо квартири площею 66 кв. м, право користування якою Левченко зазначив, але інформація про власника та базові характеристики не відповідала даним реєстру

У НАЗК уточнили, що дані про право користування та власність на автомобілі не відповідають відомостям МВС. Декларування власного автомобіля Tesla Model 3 2021 року та LEXUS NX 200H дружини відбулося з порушеннями.

Крім того, НАЗК встановило, що посадовець задекларував LEXUS дружини за 85,9 тисяч гривень. Машину дружина придбала у 2024 році у приватного підприємства «АВТО – 2002», яке належить батьку Левченка. Саме ж підприємство придбало авто ще у травні 2020 року за понад 1 млн гривень.

Скриншот з довідки НАЗК

Що буде далі

Агентство направило довідку до суб’єкта декларування та уповноважених органів для вжиття заходів. Сам Левченко має подати виправлену декларацію та надати додаткові пояснення.

Що відомо про керівника податкової

Сергій Левченко родом з Кременчука, раніше служив в органах внутрішніх справ України (1999 — 2007 рр.) та у податковій міліції Державної податкової служби України (2007 — 2021 рр.). З 2021 по 2025 роки був начальником одного з відділів Бюро економічної безпеки.

У травні 2025 року став керівником ГУ ДПС у Полтавській області.

