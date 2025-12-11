ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Олена Шуляк
Українські школярі можуть розраховувати на гарячі обіди й наступного року – нардеп Олена Шуляк
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Полтавщина

НАЗК перевірило декларацію керівника податкової Полтавщини: що виявили

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 751 Коментарів: 1

У документі за 2024 рік знайшли неточні відомості та ознаки неточності оцінки задекларованих активів

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації керівника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області Сергія Левченка за 2024 рік. НАЗК встановило низку недостовірних відомостей. Про це йдеться в оприлюдненій довідці НАЗК від 5 грудня 2025 року.

Агентство встановило, що частина зазначених у декларації даних не відповідає інформації з державних реєстрів.

Зокрема:

  • Квартира у Кременчуці площею 74,4 кв. м, у якій проживає член сім’ї, не вказана належним чином
  • Неповно подані дані щодо квартири площею 66 кв. м, право користування якою Левченко зазначив, але інформація про власника та базові характеристики не відповідала даним реєстру 

У НАЗК уточнили, що дані про право користування та власність на автомобілі не відповідають відомостям МВС. Декларування власного автомобіля Tesla Model 3 2021 року та LEXUS NX 200H дружини відбулося з порушеннями. 

Крім того, НАЗК встановило, що посадовець задекларував LEXUS дружини за 85,9 тисяч гривень. Машину дружина придбала у 2024 році у приватного підприємства «АВТО – 2002», яке належить батьку Левченка. Саме ж підприємство придбало авто ще у травні 2020 року за понад 1 млн гривень. 

Скриншот з довідки НАЗК

Що буде далі

Агентство направило довідку до суб’єкта декларування та уповноважених органів для вжиття заходів. Сам Левченко має подати виправлену декларацію та надати додаткові пояснення.

Що відомо про керівника податкової 

Сергій Левченко родом з Кременчука, раніше служив в органах внутрішніх справ України (1999 — 2007 рр.) та у податковій міліції Державної податкової служби України (2007 — 2021 рр.). З 2021 по 2025 роки був начальником одного з відділів Бюро економічної безпеки.

У травні 2025 року став керівником ГУ ДПС у Полтавській області. 

Нагадаємо, НАЗК виявило у декларації депутата Полтавської облради розбіжності на понад 30 млн грн.

0
Автор: Телеграф
Теги: ДПС НАЗК декларація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 439
zzzzzz:
Сьогодні, 15:49

Хто б сумлівався🤣🤣🤣


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх