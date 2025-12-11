НАЗК перевірило декларацію керівника податкової Полтавщини: що виявили

У документі за 2024 рік знайшли неточні відомості та ознаки неточності оцінки задекларованих активів
Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації керівника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області Сергія Левченка за 2024 рік. НАЗК встановило низку недостовірних відомостей. Про це йдеться в оприлюдненій довідці НАЗК від 5 грудня 2025 року.
Агентство встановило, що частина зазначених у декларації даних не відповідає інформації з державних реєстрів.
Зокрема:
У НАЗК уточнили, що дані про право користування та власність на автомобілі не відповідають відомостям МВС. Декларування власного автомобіля Tesla Model 3 2021 року та LEXUS NX 200H дружини відбулося з порушеннями.
Крім того, НАЗК встановило, що посадовець задекларував LEXUS дружини за 85,9 тисяч гривень. Машину дружина придбала у 2024 році у приватного підприємства «АВТО – 2002», яке належить батьку Левченка. Саме ж підприємство придбало авто ще у травні 2020 року за понад 1 млн гривень.
Агентство направило довідку до суб’єкта декларування та уповноважених органів для вжиття заходів. Сам Левченко має подати виправлену декларацію та надати додаткові пояснення.
Сергій Левченко родом з Кременчука, раніше служив в органах внутрішніх справ України (1999 — 2007 рр.) та у податковій міліції Державної податкової служби України (2007 — 2021 рр.). З 2021 по 2025 роки був начальником одного з відділів Бюро економічної безпеки.
У травні 2025 року став керівником ГУ ДПС у Полтавській області.
