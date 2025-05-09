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Кременчук, Полтавщина

Обласне управління податкової очолив колишній БЕБівець Сергій Левченко: чоловік родом із Кременчука

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 384

 

Раніше структуру очолювала Алла Рябкова, у якої правоохоронці знайшли необґрунтовані активи

Тимчасовим керівником Головного управління Державної податкової служби на Полтавщині призначили чиновника родом із Кременчука. Ним став Сергій Левченко, колишній начальник одного з відділів Бюро економічної безпеки. Інформація про призначення на посаду опублікована на сайті ДПС.

 

Відомо, що Сергій Левченко народився та зареєстрований у Кременчуці. У 2005 році здобув освіту у Міжрегіональній Академії управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», у 2014-му закінчив Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Із 1999 до 2007 року служив в органах внутрішніх справ України, із 2007 до 2021 року працював у податковій міліції та Державній податковій службі України. Із листопада 2021 до березня 2025 року служив у Бюро економічної безпеки.

Раніше ГУ ДПС у Полтавській області очолювала Алла Рябкова, у якої правоохоронці виявили необґрунтовані активи. Як пише видання Зміст, нині Алла Рябкова отримала підвищення.

 

Так Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила визнати необґрунтованими активи, що належать керівниці регіонального управління податкової служби, на суму 4,5 млн грн. 

Нагадаємо, правоохоронці заявляли, що родичі посадовиці податкової впродовж 2020-2023 років стали власниками майна. Зокрема, сестра керівниці податкової придбала квартиру у Києві, батько — автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 року випуску, а донька — автомобіль Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску.

Сама ж Алла Рябкова заявляла про те, що планує судитись з НАЗК, а дії агентства називала «упередженими». За її словами, правоохоронці провели моніторинг доходів за ті періоди, які ще не подавала у декларацію. Вона зазначила, що на початку листопада НАЗК їй повідомило, що посадовиця має надати пояснення щодо рівня свого життя разом з членами її сім`ї відповідно до доходів відповідно до декларації. Тоді сума активів складала 6,1 млн гривень, які НАЗК вважало необґрунтованими. 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ДПС кадрові зміни
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