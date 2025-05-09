У травні на Полтавщині 76 тисяч громадян отримають соціальну допомогу

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Спрямують на це із державного та обласних бюджетів майже 177 мільйонів гривень

У травні соціальну допомогу отримають 76 тисяч жителів Полтавської області. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Загалом із обласного та державного бюджетів виділять на це майже 177 мільйонів гривень.

Хто отримує соціальну допомогу на Полтавщині

19,4 тис. людей з інвалідністю з дитинства;

18,8 тис. жителів області — при народженні дитини;

8,7 тис. постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;

7,3 тис. людей з інвалідністю і тих, хто не має права на пенсію;

6,4 тис. громадян Полтавщини — на догляд;

6,1 тис. малозабезпечених сімей;

5 тис. багатодітних сімей — допомогу на дітей.

Виплати громадяни уже мали отримати на банківські рахунки. Або ж забрати призначену допомогу можна до 25 травня у відділеннях Укрпошти.

Нагадаємо, у квітні із обласного бюджету на матеріальну допомогу населенню виділили понад 1,5 мільйона гривень: отримали їх 452 жителі.



