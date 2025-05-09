У травні на Полтавщині 76 тисяч громадян отримають соціальну допомогу

У травні соціальну допомогу отримають 76 тисяч жителів Полтавської області. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Загалом із обласного та державного бюджетів виділять на це майже 177 мільйонів гривень.
Виплати громадяни уже мали отримати на банківські рахунки. Або ж забрати призначену допомогу можна до 25 травня у відділеннях Укрпошти.
Нагадаємо, у квітні із обласного бюджету на матеріальну допомогу населенню виділили понад 1,5 мільйона гривень: отримали їх 452 жителі.
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