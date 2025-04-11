У квітні на Полтавщині виділяють понад 1,5 млн грн на матеріальну допомогу: кому і скільки

У квітні із обласного бюджету виділять понад 1,5 мільйона гривень матеріальної допомоги мешканцям області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, виплати отримають 452 жителі Полтавської області.
Більшу частину суми — близько 1,4 мільйона гривень — перерахують громадянам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.
Також він додав, що фінансову підтримку із обласного бюджету отримають 10 довгожительок з нагоди 100-річного ювілею та 7 родин, у яких народилася двійня.
Нагадаємо, у лютому на Полтавщині виплатили близько 17 видів матеріальної допомоги. На це витратили 180 мільйонів гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.