У квітні на Полтавщині виділяють понад 1,5 млн грн на матеріальну допомогу: кому і скільки

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 119

У квітні із обласного бюджету виділять понад 1,5 мільйона гривень матеріальної допомоги мешканцям області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, виплати отримають 452 жителі Полтавської області.

Більшу частину суми — близько 1,4 мільйона гривень — перерахують громадянам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.

5 тисяч гривень отримає постраждала цивільна особа від авіаудару в період правового режиму воєнного стану. Полтавці, житло якої пошкоджено ворогом у лютому цього року, спрямуємо 30 тисяч гривень, — зауважив Когут.

Також він додав, що фінансову підтримку із обласного бюджету отримають 10 довгожительок з нагоди 100-річного ювілею та 7 родин, у яких народилася двійня.

Нагадаємо, у лютому на Полтавщині виплатили близько 17 видів матеріальної допомоги. На це витратили 180 мільйонів гривень.