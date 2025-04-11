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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині від початку року в аваріях загинули 18 осіб внаслідок перевищення швидкісного режиму

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 112

 

Перевищення допустимої швидкості патрульні називають однією з основних причин виникнення аварій на дорогах

Від початку року на дорогах Полтавщини внаслідок перевищення швидкісного режиму загинули 18 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

За попередніми даними, із січня до березня через перевищення швидкості сталося 67 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Травмувалися в них 73 людини, ще 18  — загинули.

У патрульній поліції зазначають, що недотримання швидкісного режиму є однією з найрозповсюдженіших причин виникнення аварій із потерпілими.

Крім того, за перевищення швидкості законом передбачається покарання:

  • штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але менш ніж на 50 км/год становитиме 340 грн;
  • штраф за перевищення швидкості понад 50 км/год становитиме 1700 грн.

Нагадаємо, упродовж трьох місяців 2025 року на Полтавщині в аваріях загинули 27 людей.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: аварія ДТП загиблі перевищення швидкості патрульна поліція
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