У Кременчуці виконком придбав Toyota Hilux у підприємиці-новачка

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 152

Кременчуцький виконавчий комітет 4 квітня придбав Toyota Hilux, що був у використанні. Закупівлю проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Українська Визвольна Війна». Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Машину виконком купив за 938 тисяч гривень у Сніжченко Альони Ігорівни. Авто мають доставити до 21 квітня.

Що відомо про постачальницю машини

За даними Clarity Project та YouControl, як ФОП Альона Сніжченко зареєструвалась менше ніж рік тому у селі Юрки Кременчуцького району, основний вид діяльності — організування інших видів відпочинку та розваг.

Підприємиця вперше бере участь у закупівлях. На жінці зареєстровано 4 транспорти, серед яких і Toyota Hilux. Дата проведення останньої реєстрації цієї машини за власником — 4 березня 2025 року, вказано в аналітичній системі.

Зазначимо, що 10 березня 2025-го виконком оголошував тендер на закупку Toyota Hilux, втім торги скасували. Очікувану вартість встановили у розмірі 950 тисяч гривень. На тендер зайшов лише один учасник — ТОВ «КАТРАН+», який запропонував дешевший варіант за 940 тисяч гривень. За результатами розгляду тендерної пропозиції компанії, виконком встановив низку невідповідностей, які учасник не усунув у визначений строк. Зокрема, авто не було зареєстроване в органах МВС України.

Нагадаємо, що у лютому Кременчук придбав вживаний Toyota Hilux за 928 тисяч гривень у ФОП Шевченко Микола Вікторович. Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф» з посиланням на дані Clarity Project, підприємець зареєстрований у селі Оболонь. ФОП двічі брав участь у закупівлях, має один контракт з виконкомом на закупівлю BMW X5.

Додамо, що торік у листопаді виконком напряму придбав Toyota Hilux у підприємиці Світлани Григоренко, яка так само загалом брала участь у 2 закупівлях, усі — з Кременчуцьким виконкомом. Загальна сума договорів складає 1,2 млн грн. Перший контракт жінка отримала у вересні 2023 року.