У Кременчуці виконком замовив Toyota Hilux: у кого і за скільки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 389 Коментарів: 1

Кременчуцький виконавчий комітет придбав вживаний Toyota Hilux за 928 тисяч гривень. Відповідний договір оприлюднили у системі публічних закупівель Prozorro 17 лютого.

Закупівля проводилась без використання електронної системи, машину придбали на пряму у ФОП Шевченко Микола Вікторович. Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф» з посиланням на дані Clarity Project, підприємець зареєстрований у селі Оболонь. На сьогодні підприємець двічі брав участь у закупівлях, має один контракт з виконкомом на закупівлю BMW X5.

Додамо, що у листопаді виконком придбав Toyota Hilux у підприємиці Світлани Григоренко, яка так само загалом брала участь у 2 закупівлях, усі — з Кременчуцьким виконкомом. Загальна сума договорів складає 1,2 млн грн. Перший контракт жінка отримала рік тому — у вересні 2023 року.