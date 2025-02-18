У Полтаві зіткнулися легковик та маршрутка: постраждала одна з пасажирок

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Від удару під час зіткнення обидва транспортні засоби відкинуло на тротуар

Сьогодні, 18 лютого, близько 08.00 на одному із перехресть у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися легковик Skoda Octavia із 22-річним водієм за кермом та пасажирська маршрутка, якою керував 58-річний водій.

Від сили удару обидва автотранспортні засоби з дороги відкинуло на тротуар.

Внаслідок аварії травмувалася 23-річна пасажирка маршрутки — її ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Кременчуці нетверезий водій легковика спричинив потрійну ДТП з тролейбусом.