У Полтаві на нерегульованому пішохідному переході збили жінку — поліція

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Учора, 17 лютого, близько 15.45 на вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 44-річний водій автомобіля КІА збив 59-річну жінку, яка переходила через дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок аварії жінка травмувалася, медики надають їй усю необхідну допомогу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини аварії встановлюють слідчі.

Нагадаємо, цієї неділі у Полтаві вантажівка збила військовослужбовця Полтавського ТЦК та СП.