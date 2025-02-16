У Полтаві вантажівка збила військовослужбовця — поліція

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Сьогодні, 16 лютого, близько 10.30 у Полтаві вантажівка збила військовослужбовця. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, за кермом вантажівки Scania перебував 40-річний водій. Потерпілому — 44 роки. Його із травмами госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Полтаві зіткнулися вантажівка й легковик: потерпілу водійку легкового автомобіля госпіталізували.