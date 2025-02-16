Хокейний клуб «Кременчук» зустрінеться із київською «Крижинкою»: трансляція матчу

Сьогодні, 16 лютого, о 17.00 відбудеться матч між хокейним клубом «Кременчук» та київської «Крижинкою». Афіша опублікована на сторінці команди.
Зіграють команди у Києві на арені «Шалетт».
Переглянути пряму трансляцію матчу можна на каналі Федерації хокею України.
[media=https://www.youtube.com/live/V4QfUdSW5lY]
Зазначимо, що у п’ятницю «Кременчук» поступився одеському «Шторму» з рахунком 5:2.
Наразі у турнірній таблиці чемпіонату України команда займає четверте місце.
Нагадаємо, молодіжна збірна України під керівництвом кременчуцького тренера виграла чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ.
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