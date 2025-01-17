Молодіжна збірна України під керівництвом кременчуцького тренера виграла чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 192

Українська збірна з хокею підвищилася у класі до дивізіону ІА

У п’ятницю, 17 січня, молодіжна збірна України з хокею обіграла Японію (7:2) у п’ятому турі чемпіонату світу-2025 (U-20) у дивізіоні ІВ та стала чемпіоном світу у дивізіоні ІВ, підвищившися у класі.

Наша команда виграла усі п'ять матчів на турнірі, який відбувався в Таллінні (Естонія).

В останньому поєдинку «синьо-жовті» розгромили Японію з рахунком 7:2. Перед цим українці обіграли Естонію (8:1), Польщу (3:0), Італію (6:5) та Південну Корею (5:2).

Таким чином, українська збірна з 15 очками стала чемпіоном турніру та здобула путівку до другого за рангом дивізіону IA, де востаннє грала ще 2011 року.

Відтоді наша команда тричі посідала друге місце у дивізіоні ІВ і залишалися у ньому на наступний рік.

Головний тренер Андрій Срюбка

Варто додати, що молодіжну збірну України з хокею тренує Андрія Срюбка, який у липні минулого року був призначений тренером хокейного клубу «Кременчук». Він поєднав ці дві посади.

Чемпіонат світу з хокею U-20 у дивізіоні ІВ, турнірна таблиця

1. Україна – 15 очок (5 матчів), 29:10 (різниця шайб)

2. Японія – 9 очок (5), 26:24

3. Італія – 6 очок (4), 19:18

4. Естонія – 6 очок (4), 13:19

5. Південна Корея – 2 очки (4), 9:17

6. Польща – 1 очко (4) 12:20



