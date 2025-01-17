Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 18 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пр. Дружби, 3-15
- пр. М. Старицького, 3-15
- пр. Пілотів, 4-49
- просп. Полтавський, 40
- пров. 1-й Ливарний, 3-9
- пров. Ананія Размислова, 16
- пров. Докучаєва, 1А-32
- пров. Дружби, 19-25
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Івана Кожедуба, 13-32
- пров. І. Приходька, 3-24
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Леся Курбаса, 2-20
- пров. Ливарний, 2-26
- пров. Літописний, 1-14
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51
- пров. Мирний, 3-28
- пров. М. Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-22
- пров. П. Ракітіна, 2-19
- пров. Тополевий, 3-20
- пров. Урожайний, 3-20
- пров. Художній, 2-15, 14-29А
- пров. Ягідний, 2-39
- туп. Ливарний, 1-9
- туп. Урожайний, 1-12
- туп. Юннатів, 1-7
- вул. А. Платухіна, 20-37
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
- вул. В. Івасюка, 1-56А, 31-86/46, 103-122
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15
- вул. Вільної України, 17/2-60, 29-60
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Віри Холодної, 33-66А
- вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10, 103-122
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В
- вул. І. Франка, 4-40
- вул. І. Приходька, 30-34/5
- вул. Ковальська, 30/24-37
- вул. М. Березовського, 1, 2, 2А, 7-45
- вул. М. Драгоманова, 1-103/4
- вул. Молодіжна, 7
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 11-36, 30, 31, 40
- вул. Республіканська, 20, 107, 174
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Світанкова, 19-29
- вул. Художня, 1/8-11, 28-57/2
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125, 125А, 125Б, 129
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
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