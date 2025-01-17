Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 18 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пр. Дружби, 3-15
  • пр. М. Старицького, 3-15
  • пр. Пілотів, 4-49
  • просп. Полтавський, 40
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9
  • пров. Ананія Размислова, 16
  • пров. Докучаєва, 1А-32
  • пров. Дружби, 19-25
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. Леся Курбаса, 2-20
  • пров. Ливарний, 2-26
  • пров. Літописний, 1-14
  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51
  • пров. Мирний, 3-28
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. П. Ракітіна, 2-19
  • пров. Тополевий, 3-20
  • пров. Урожайний, 3-20
  • пров. Художній, 2-15, 14-29А
  • пров. Ягідний, 2-39
  • туп. Ливарний, 1-9
  • туп. Урожайний, 1-12
  • туп. Юннатів, 1-7
  • вул. А. Платухіна, 20-37
  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
  • вул. В. Івасюка, 1-56А, 31-86/46, 103-122
  • вул. Василя Сухомлинського, 3-15
  • вул. Вільної України, 17/2-60, 29-60
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Віри Холодної, 33-66А
  • вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10, 103-122
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В
  • вул. І. Франка, 4-40
  • вул. І. Приходька, 30-34/5
  • вул. Ковальська, 30/24-37
  • вул. М. Березовського, 1, 2, 2А, 7-45
  • вул. М. Драгоманова, 1-103/4
  • вул. Молодіжна, 7
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича, 11-36, 30, 31, 40
  • вул. Республіканська, 20, 107, 174
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Світанкова, 19-29
  • вул. Художня, 1/8-11, 28-57/2
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125, 125А, 125Б, 129
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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