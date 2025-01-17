Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 18 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пр. Дружби, 3-15

пр. М. Старицького, 3-15

пр. Пілотів, 4-49

просп. Полтавський, 40

пров. 1-й Ливарний, 3-9

пров. Ананія Размислова, 16

пров. Докучаєва, 1А-32

пров. Дружби, 19-25

пров. Гарматний, 3-22

пров. Івана Кожедуба, 13-32

пров. І. Приходька, 3-24

пров. Калиновий, 3-9А

пров. К. Ушинського, 1-14

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Ливарний, 2-26

пров. Літописний, 1-14

пров. Марії Заньковецької, 1А-51

пров. Мирний, 3-28

пров. М. Савченка, 3-8

пров. Насосний, 3-22

пров. П. Ракітіна, 2-19

пров. Тополевий, 3-20

пров. Урожайний, 3-20

пров. Художній, 2-15, 14-29А

пров. Ягідний, 2-39

туп. Ливарний, 1-9

туп. Урожайний, 1-12

туп. Юннатів, 1-7

вул. А. Платухіна, 20-37

вул. Адмірала Остроградського, 1-28

вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204

вул. В. Івасюка, 1-56А, 31-86/46, 103-122

вул. Василя Сухомлинського, 3-15

вул. Вільної України, 17/2-60, 29-60

вул. Виноградна, 15-56

вул. Віри Холодної, 33-66А

вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10, 103-122

вул. Гайдамацька, 80, 147

вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В

вул. І. Франка, 4-40

вул. І. Приходька, 30-34/5

вул. Ковальська, 30/24-37

вул. М. Березовського, 1, 2, 2А, 7-45

вул. М. Драгоманова, 1-103/4

вул. Молодіжна, 7

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Олени Пчілки, 11/39-18

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Романа Шухевича, 11-36, 30, 31, 40

вул. Республіканська, 20, 107, 174

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Світанкова, 19-29

вул. Художня, 1/8-11, 28-57/2

вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125, 125А, 125Б, 129

вул. Ярослава Мудрого, 8А

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